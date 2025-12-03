Индия започва преговори за закупуване на руски ракетни системи С-500

Възможностите на С-500 са силно допълващи се с тези на С-400

Индийските медии потвърдиха, че министерството на отбраната на страната е планирало да започне официални разговори с Русия относно закупуването на системата за противовъздушна отбрана с голям обсег С-500 . Разговорите ще започнат по време на среща в Ню Делхи между министъра на отбраната на Индия Раджнат Сингх и неговия руски колега Андрей Белоусов на 4 декември. На срещата двете страни ще преразгледат и графиците за доставка на системата за противовъздушна отбрана с голям обсег С-400, както и по-нататъшни текущи разговори за евентуална продажба на изтребители от пето поколение Су-57. Русия е планирала да завърши доставките на последните десет батальона системи С-400 до ноември 2026 г., въпреки нарастващото търсене от страна на руските Въздушно-космически сили за системите в момент, когато отбраната на страната е под постоянен натиск, пише Military Watch Magazine.

През декември 2025 г. беше потвърдено, че руските аерокосмически сили са сформирали първия си пълен полк, оборудван с С-500, първата в света мобилна ракетна система земя-въздух, способна да сваля спътници или балистични ракети с междуконтинентален обсег. Много дългият обсег на действие на системата до 600 километра ѝ позволява да представлява сериозна заплаха за средства за умножаване на сили, като танкери и въздушни системи за ранно предупреждение и управление, които са жизненоважни за функционирането на военновъздушните сили на НАТО. Системата може да използва и ракета земя-въздух с голям обсег 40N6, която индийските военновъздушни сили вече са закупили за оборудване на своите системи С-400, и е преминала бойни тестове за сваляне на ценен пакистански самолет за поддръжка през май дълбоко във въздушното пространство на страната на обсег от над 300 километра.

Индийският интерес към закупуването на С-500 вероятно е стимулиран от множество фактори,

един от които е представянето от Китай на конкурентната система HQ-29, която е в активна експлоатация през септември. Двете са единствените системи в света, които осигуряват мобилна противоракетна и противосателитна защита, въпреки че се очаква Съединените щати да се стремят да разработят подобни системи като част от програмата за противоракетна отбрана „Златен купол“. Друг фактор е съобщеното особено впечатляващо представяне на С-400 по време на сраженията с пакистанските сили през май, което рязко се конкурира с незадоволителното представяне на другия висок профил на Индия нов продукт за противовъздушна отбрана - изтребителя Rafale, от който бяха свалени между един и четири самолета по време на сраженията. Слабото представяне на Rafale, което получи малко коментари от индийските официални лица, послужи за допълнително повишаване на възприеманата важност на С-400 и се предполага, че е съживило интереса към закупуването на по-модерни изтребители Су-57.

Премиерът на Индия Нарендра Моди беше сред многобройните официални лица, които похвалиха работата на С-400, коментирайки военните действия с Пакистан, отбелязвайки:

„Платформи като С-400 дадоха безпрецедентна сила на страната... Силен щит за сигурност се превърна в идентичност на Индия.“

Възможностите на С-500 са силно допълващи се с тези на С-400 и биха могли да осигурят така необходимото подобрение на възможностите за противовъздушна отбрана, тъй като съседен Китай е готов да започне да въвежда в експлоатация първите в света изтребители от шесто поколение от началото на 30-те години на 21-ви век.