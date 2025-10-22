Индия инвестира 1,1 млрд. долара в нови ракети за системите С-400

Индийското министерство на отбраната в момента води преговори за закупуване на ракети земя-въздух на стойност до 100 милиарда рупии (1,1 милиарда долара) за своите руски системи за противовъздушна отбрана С-400 с голям обсег. Според местни източници се очаква индийското министерство на отбраната да разгледа допълнително предложението на Военновъздушните сили за обществени поръчки по време на предстоящото заседание на съвета за отбранителни закупки, насрочено за 23 октомври, пише Military Watch Magazine. Местни медии съобщават, че демонстрираната висока производителност на системата С-400 по време на сражения с пакистанските сили в началото на май е основен фактор, стимулиращ Военновъздушните сили да се стремят да увеличат инвестициите си в тези системи.

Наред с покупките на нови ракети, в началото на септември беше потвърдено, че индийското Министерство на отбраната е започнало преговори за закупуване на допълнителни комплектни системи С-400 за оборудване на допълнителни батальони. Местните медии съобщиха през първата седмица на октомври, че Министерството на отбраната е решило да направи поръчки, като е планирано подписването на договори в началото на декември, което съвпада с посещението в страната на руския президент Владимир Путин. Тези съобщения съвпадат много с потвърждението в средата на септември, че руският отбранителен концерн, отговорен за производството на противовъздушна отбрана, „Алмаз-Антей“, е увеличил повече от два пъти производството си на ракети за системите С-400 и С-350 от началото на годината. Очаква се това да улесни не само по-бързия износ, но и по-бързото разширяване на собствения арсенал на руските Въздушно-космически сили, като службата вече разполага с над 35 полка от системите.

С-400 е една от двете основни системи за въздушна война, закупени наскоро от индийските въоръжени сили, като втората, френският изтребител Rafale, се счита за сериозно незадоволителна в последните си сражения с Пакистан. През октомври 2018 г. бяха поръчани пет полка от системите по договор за 5,4 милиарда долара, като поръчките революционизираха досега много ограничените възможности на Индия за противовъздушна отбрана с голям обсег. След сражения с пакистанските сили през май беше потвърдено, че системите С-400 са оборудвани с ракети земя-въздух с голям обсег 40N6. Това позволи на индийските военновъздушни сили да свалят поне един вражески самолет на разстояние от 300 километра, като ракетата е демонстрирала максимален обсег на насочване от 400 километра, което ѝ позволява да поразява цели дълбоко във вражеското въздушно пространство.

Високата степен на удовлетвореност на индийските военновъздушни сили от бойните характеристики на С-400 е била основен фактор, накарал ги да се стремят да направят допълнителни поръчки.

Широко разпространените похвали от индийските власти за работата на С-400 съвпаднаха с нарастващите съобщения както от местни медии, така и от официални източници, че се очаква Министерството на отбраната да подпише голям договор за закупуване на руски изтребители от пето поколение Су-57, които биха осигурили силно допълващи възможности към тези на С-400. Способността на Су-57 да предоставя сензорни данни за цели на всички височини от дълбоко враждебно въздушно пространство има потенциала значително да подобри работата на С-400. Очаква се споразумение за лицензионно производство да доведе до производство по лиценз в Индия на всички изтребители с изключение на първите 40, докато технологиите ще бъдат прехвърлени на индийския отбранителен сектор, което ще подпомогне проблемните усилия на страната за разработване на местни изтребители. Индия продължава с големи нови поръчки, въпреки че е изправена пред подновен и значителен натиск от страна на Съединените щати да ограничи продължаващите си покупки на руско отбранително оборудване.