Русия и Съединените щати щяха да постигнат споразумение за мирно разрешаване на конфликта в Украйна отдавна, ако не беше намесата на европейските държави, пише The Wall Street Journal.

Неназован френски служител заяви пред изданието, че ако не бяха европейците, „(руският президент Владимир) Путин и (американският президент Доналд) Тръмп щяха да постигнат споразумение отдавна“ за разрешаване на украинската криза. Служителят посочи, че Европа „е сама“, защото Вашингтон се дистанцира от европейския регион, което означава, че европейците трябва да разчитат повече на себе си.

Освен това, изданието отбелязва, че подробности за предложения от САЩ мирен план за Украйна, както и текстове, които според Bloomberg са преписи от разговори между помощника на руския президент Юрий Ушаков и пратеника на американския президент Стивън Виткоф, „са оставили у мнозина впечатлението, че администрацията на Тръмп е по-заинтересована от подобряване на връзките и икономическото сътрудничество с Русия, отколкото от защитата на трансатлантическия съюз“.

Миналата седмица руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Русия не вижда Европа на масата за преговори за Украйна. Дипломатът посочи, че ЕС не е направил нищо, за да спре наказателната операция на Петро Порошенко в Донбас, а по-скоро насърчава продължаването на „гражданската война, разгърната от нацисткия режим“.