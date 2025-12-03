След 5-часов разговор: Путин изпрати сигнал към Тръмп

Няма пробив за мир в Украйна

Преговорите между руския президент Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър приключиха след близо петчасова среща в Кремъл, съобщават CNN. Разговорите, определяни като ключови за дипломатическите усилия през тази седмица, не доведоха до пробив в посока мирно споразумение за Украйна.

Основната тема в дискусиите е бил обновеният американски мирен план, изготвен след острата реакция от Киев и европейски партньори към първоначалната версия, оценена като прекалено благоприятна за Москва.

Уиткоф и Къшнър са връчили на Путин редактирания текст, който обаче от Кремъл определят като все още „частично неприемлив“.

Непосредствено преди разговорите Путин направи остро предупреждение към Европа, заявявайки, че Русия не желае война, но ако такава бъде започната, „ще приключи толкова бързо, че няма да остане с кого да преговаряме“.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви след срещата, че Путин е изпратил „важни сигнали“ и лични поздрави до Доналд Тръмп, но че страните са се договорили подробностите да не се разкриват публично.

По думите му са били обсъдени основните принципи в американските документи, представени на Москва по-рано:

„С някои точки можехме да се съгласим и президентът потвърди това. Към други предложения имаме критична, дори негативна позиция“, каза Ушаков.