НАТО възнамерява да проучи възможността за „превантивен удар“ срещу Русия

НАТО може да предприеме по-активни действия в отговор на руски кибератаки, саботажи и нарушения на въздушното пространство. Алиансът вече проучва възможността за „превантивен удар“ срещу Русия. Това заяви председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне, съобщава на Financial Times.

Според Драгон, Алиансът обмисля стъпки за засилване на отговора на хибридната активност на Русия.

„Учим се на всичко... В киберпространството сме по-реактивни. Да бъдем по-агресивни или проактивни, вместо реактивни, е това, за което мислим“, каза той.

Натиск от Източна Европа

Европа вече е преживяла поредица от инциденти, свързани с руската хибридна война, от експлозии на кабели в Балтийско море до мащабни кибератаки. Някои дипломати, особено от източните страни от НАТО, призовават за преминаване от чисто реактивни действия към проактивен отговор.

Това е най-реалистично да се направи в киберпространството, където държавите разполагат с офанзивни инструменти. Много по-трудно е в случаи на саботаж или нахлуване на дронове.

Драгон заяви, че „превантивният удар“ може да се счита и за „отбранително действие“, но призна:

„Това е отвъд обичайния ни начин на мислене и поведение... Да бъдем по-агресивни в сравнение с агресивността на нашия опонент е опция. (Но възниква въпросът) за правната рамка, юрисдикцията, кой ще го направи?“, каза адмиралът.

Според него мисията „Балтийски страж“, в която кораби, самолети и военноморски дронове патрулират Балтийско море, е показала ефективност.

„Нищо не се е случило от началото на операция „Балтийски страж“. Това означава, че възпирането работи“, отбеляза Каво Драгоне.

Въпреки това, сред съюзниците остават опасения, особено след като финландски съд прекрати делото срещу екипажа на кораба Eagle S, свързан с руския „флот в сянка“, който е повредил няколко подводни електрически и информационни кабела. Съдът призна, че инцидентът е станал в международни води.

На въпрос на Financial Times дали това означава „картбланш“ за руските кораби, финландският външен министър Елина Валтонен отговори:

„Да, и това е проблем.“

Тя добави, че проучваме и по-стабилен подход, но отбеляза:

„Досега не е имало нужда от това. Трябва също да направим крачка назад и да анализираме какво цели агресорът... Не бива да изпадаме в истерия. Имаме си собствена стратегия и тя е доста надеждна“, каза Валтонен.

Етиката и законът налагат ограничения

Драгон призна, че НАТО е изправен пред ограничения, с които Русия няма:

„Имаме много повече ограничения от нашия опонент, поради етика, закони, юрисдикция. Това е проблем... Не искам да кажа, че това е губеща позиция, но е по-трудна от тази на нашия опонент“, каза ръководителят на Военния комитет на НАТО и адмирал Каво Драгоне.

Той подчерта, че основната задача на Северноатлантическия алианс е да възпира бъдеща агресия.

„Как се постига възпиране – чрез ответен удар, чрез превантивен удар – е въпрос, който трябва да анализираме задълбочено, защото в бъдеще натискът по този въпрос може да се увеличи“, добави Драгън.

Военни учения на НАТО на фона на заплахата от Русия

Припомнете си, че в Румъния се проведоха мащабни учения на НАТО, по време на които Европа упражняваше отбрана пред лицето на намалено военно присъствие на САЩ и евентуална руска агресия.

Същевременно отбелязваме, че през септември Полша проведе стратегическите военни учения „Железният защитник-25“ , които станаха най-големите за страната през 2025 г.

Както съобщи Генералният щаб на полските въоръжени сили, в маневрите са участвали около 30 000 военнослужещи от Полша и съюзническите страни, както и над 600 единици военна техника от различни видове.

Освен това Финландия и Великобритания започнаха съвместни военни учения, наречени „Северна брадва 2025“, в град Кухмо . В тях участват британски военнослужещи и 600 единици техника.