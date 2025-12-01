Eстонската армия получи нова партида южнокорейски самоходни гаубици K9 Thunder 155 мм, като част от усилията за разширяване на възможностите на въоръжените сили за насочване на далечни разстояния, пише военното издание Military Watch.

Министерството на отбраната на страната съобщи относно поръчката: „Новопристигналите гаубици K9 „Thunder“ отразяват нашия дългосрочен ангажимент към готовност, устойчивост и сътрудничество.

Естония инвестира в сигурността, защото нашата свобода си струва да бъде защитавана.“ K9 е една от многото южнокорейски оръжейни системи, които са спечелили бързо нарастващ пазарен дял сред членовете на НАТО, въпреки значителните лобистки усилия на Германия за предлагане на конкурентно оборудване . Армиите на Финландия, Норвегия, Полша и Турция в момента разполагат с K9, докато румънската армия се очаква да започне да ги получава преди края на десетилетието.

Разгръщането на системи K9 и друго усъвършенствано южнокорейско оборудване в бързо нарастващи количества от членовете на НАТО оказва нарастващ натиск върху руската отбрана, в момент, когато страната се стреми да подсили собствените си артилерийски сили след значително свиване до под пет процента от размера им от съветската епоха. Сред най-забележителните характеристики на K9 са автоматична система за управление и таран на снаряди, скорострелност от шест снаряда в минута и способност за стрелба по различни траектории в кратка последователност. Новият вариант K9A1 може да се похвали с подобрено управление на огъня и компютърни операционни системи, които позволяват на системата да стреля без да работи основният си двигател, за намален разход на гориво, намалени нужди от поддръжка и по-висока степен на прецизност, използвайки както INS, така и GPS. Нови боеприпаси с удължен обсег също така са подобрили обсега на K9 до 54 км.

През 2023 г. руската армия въведе на въоръжение собствена самоходна гаубица от следващо поколение - 2С35 „Коалиция-СВ“, която се отличава с много по-висока степен на прецизност от предшествениците си благодарение на усъвършенстваните лазерни системи за насочване. 152-милиметровото оръдие има обсег на стрелба от 70 километра и, според съобщенията, може да изстрелва до 20 изстрела в минута, въпреки че скорострелността е значително по-ниска, ако се използва за продължителен период от време. Тъй като системата е влязла в серийно производство едва през 2021 г., тя е въведена в експлоатация само в относително ограничен брой, като е малко вероятно производството да се сравни с това на К9 в обозримо бъдеще. Руските артилерийски възможности са се възползвали значително както от много мащабните доставки на севернокорейски снаряди 122 мм, 152 мм и 170 мм, така и от доставката на 170-милиметрови самоходни оръдия, чиито усъвършенствани възможности са били посочени специално от висши украински офицери като основно предизвикателство, пред което са изправени армейските части на фронтовата линия.