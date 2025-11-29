Един от двата ударени танкера край Босфора е бил обект на втора атака

Още по темата: Взрив на танкер в Черно море (СНИМКИ) 28.11.2025 20:03

Два океански танкера, които са санкционирани за превоз на руски петрол, претърпяха почти едновременни експлозии край черноморското крайбрежие на Турция. Турция посочи „външна намеса“ като възможна причина, като обяви, че един от танкерите е бил ударен за втори път, съобщава Bloomberg.

Първият танкер, 900-футовият Kairos, е поемал вода след експлозия, според доклад на местен пристанищен агент. Генералната дирекция по морски дела на Турция потвърди инцидента и заяви, че втори кораб, Virat, също е бил ударен близо до бреговата ѝ линия и е изпускал дим. Причините са неясни и спасителна операция за двата кораба е в ход.

Двата съда принадлежат към стотиците кораби, които бяха събрани, за да помогнат за поддържането на движението на руския петрол след нахлуването на Москва в Украйна. Kairos е санкциониран от Обединеното кралство и Европейския съюз, докато Virat е санкциониран от САЩ и ЕС.

Това не е първият път, когато кораби, свързани с Москва, претърпяват експлозии тази година. Имаше и поредица от взривове в първите месеци на 2025 г., които удариха търговски кораби с история на спиране в руски пристанища.

Все още не е известно какво се е случило с тези кораби и ако са били атакувани, кой е отговорен.

„И двата кораба са били в наши териториални води“, цитира CNNTurk турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу. „Първоначалната информация сочи за външна намеса“, каза министърът, без да дава подробности.

„Virat е претърпял нова атака в сутрешните часове“, съобщи министерството в публикация в X в събота. Атаката е причинила „малки щети“ и не е съобщено за пожар, според министерството. „Поради съображения за сигурност спасителните екипи чакат далеч от кораба“, се казва в публикацията на министерството.

Испанският военноморски флот, който издава навигационни предупреждения в региона, казва, че има и значителен риск, породен от плаващи мини в части от Черно море от началото на конфликта.

Kairos е кораб от клас Suezmax, чието предишно пътуване е било от руското пристанище Новоросийск до Парадип в Индия, превозвайки основния суров петрол на Москва - Urals. Според данни за проследяване на корабите, събрани от Bloomberg, по време на инцидента корабът се е връщал към руското пристанище, за да натовари следващия си товар.

Подобно на Kairos, Virat е бил празен по време на удара. Изглежда, че е бил бездействащ в западната част на Черно море през по-голямата част от годината, след като на 10 януари се появи в черния списък на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ.

Управителите на двата кораба, посочени в международната база данни за безопасност Equasis, не отговориха на обаждания и имейли с искане за коментар.

Босфорът, ключова търговска артерия за стоки, включително руски петрол от пристанища в Черно море, остава отворен. Kairos плава под флага на Гамбия, каза агентът.