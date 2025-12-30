Бивш френски посланик в Москва: Щом Тръмп каже, че е ядосан, това е тревожно

"Всичко е доста неясно, малко като мъглата на войната: Русия обвинява, Украйна отрича, често е така в този конфликт. Но щом Доналд Тръмп каже, че е ядосан, това е тревожно, защото тези 91 дрона се виждат от сателитите. Това означава, че френските или американските разузнавателни служби са ги засекли. Нещо повече, преди три дни Володимир Зеленски в новогодишното си обръщение заяви, че иска Владимир Путин да „умре“, без да го назовава". Това каза в ефира на Franceinfo Жан дьо Глиниасти, бивш френски посланик в Москва.

Според него "очевидно руснаците не са във възторг от различните решения", които започват да се появяват, независимо дали става въпрос за гаранции за сигурност, за присъствието на европейци, което те категорично не искат, или за териториалния въпрос, защото искат да си върнат поне целия Донбас.

"Това, което се очертава, е по-скоро специална икономическа зона, без оръжие, така че не е напълно в съответствие с тяхната гледна точка. Освен това, човек може да си помисли, че в Русия има военни, които казват на Путин, че Русия печели. Всъщност те печелят на фронта. И така, и най-малкият претекст ще бъде използван от руснаците, за да втвърдят позицията си и да забавят перспективата за споразумение", обясни той.

Бившият френски посланик в Москва смята, че думата „саботаж“ на преговорите е малко преувеличена.

"Нека вместо това кажем „забавяне. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че ще има ответни мерки, че Русия продължава преговорите и че позицията им ще се промени – тоест, ще стане по-трудна".

Източник: "Гласове"