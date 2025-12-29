Предстоящ телефонен разговор между Путин и Тръмп

Автор: Труд онлайн
Представителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че скоро ще се проведе нов телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп ,съобщават руски медии.
„В най-близко време. Ще ви информираме“, отговори той на съответния въпрос.
Песков уточни, че Москва очаква информация за резултатите от срещата между президента на САЩ и Зеленски във Флорида.
На въпрос дали Москва е съгласна с оценката на Тръмп след преговорите, прессекретарят на Кремъл отговори: „Разбира се“.
Според Песков Кремъл смята, че мирът в Украйна е станал по-близо, но Русия гледа на прекратяването на конфликта в контекста на своите цели.
Песков добави, че не се обсъжда телефонен разговор между Путин и Зеленски към момента.