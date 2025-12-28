Мощно земетресение разтърси Перу

Четвърто земетресение е усетено в Лима през последните 24 часа

Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер беше усетено в събота, в 21:51 местно време (неделя, 02:51 GMT) в Лима и няколко града в северно Перу, с епицентър в Тихия океан, край бреговете на региона Анкаш. Досега няма съобщения за човешки или материални жертви, според официалните източници, съобщава EFE, цитирана от Agerpres.

Епицентърът на земетресението, което е усетено с умерена интензивност в Лима и в градове като Трухильо и Кахамарка, се е намирал на 67 километра западно от град Чимботе, според Геофизичния институт на Перу (IGP). IGP посочва, че трусът е станал на дълбочина 52 километра и е имало интензитет V в Чимботе, пристанищен град, разположен на около 425 километра северно от Лима.

След земетресението Националният център за извънредни операции (COEN) посочи, че то е било "усетено като леко до умерено от населението" в Чимботе. COEN добави, че уязвимите райони в този град и други близки райони "продължават да бъдат наблюдавани" от властите, за да се определи дали са нанесени щети. От своя страна Дирекцията по хидрография и навигация на перуанския флот съобщи, че събитието "не е причинило цунами на перуанското крайбрежие".

В Лима това е четвъртото земетресение, усетено през последните 24 часа. В събота, в 09:22 местно време (14:22 GMT), е регистрирано земетресение с магнитуд 3,5, с епицентър на 24 километра западно от пристанищния град Каляо.