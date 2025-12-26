Зеленски обяви, че се среща с Тръмп преди Нова година

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалната платформа "Х", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище. Става дума за среща между него и американския президент Доналд Тръмп, която ще се състои в "близкото бъдеще".

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.

