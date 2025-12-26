Зеленски обяви, че се среща с Тръмп преди Нова година

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалната платформа "Х", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище. Става дума за среща между него и американския президент Доналд Тръмп, която ще се състои в "близкото бъдеще".
"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.
Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.
Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025
We sense that America wants to reach a final agreement and from our side there is full cooperation. Ukraine has never been, and will never be, an obstacle to peace. pic.twitter.com/CTBPByxIcB— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025
It is important if we succeed in organizing what we discussed today with President Trump’s envoys. Some documents, as I see it, are nearly ready, and some documents are fully prepared. Of course, there is still work to be done on sensitive issues. But together with the American… pic.twitter.com/kCmrNOaQBQ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2025