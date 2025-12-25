Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро, има загинали

Петима души загинаха, след като хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, съобщиха гражданските авиационни власти на страната. Според местните медии, въздушното средство е изпълнявало медицинска мисия, предаде Ройтерс.

"Хеликоптерът се разби в сряда близо до лагера Барафу на планината", се казва в официално изявление на авиационните власти.

Сред загиналите са пилот, лекар, гид и двама чуждестранни туристи, чиито националности засега не са оповестени.

Килиманджаро е най-високата планина в Африка, с височина почти 6000 метра, и привлича около 50 000 туристи годишно.