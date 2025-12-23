Разведряването между САЩ и Русия продължава със или без Зеленски

Не е изненадващо, че преговорите за Украйна отново са зациклили на териториални въпроси. Не е нужно да се търси дълго, за да се види проблемът. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс наскоро заяви: „Най-трудните въпроси никога не са били решени, включително кой ще контролира региона на Донбас“, пише Asia Times.

Докато САЩ казват, че има известна причина за предпазлив оптимизъм, някои европейски гласове отиват по-далеч и твърдят, че преговорите дават плодове. Финландският президент Александър Стуб смята, че „ние сме по-близо до споразумение от всякога“.

Тестът ще дойде скоро, след като руснаците бъдат информирани за диалозите в Маями.

Междувременно, пратеникът на Белия дом Стив Уиткоф, в съвместно изявление с председателя на украинския Съвет за сигурност Рустем Умеров, нарече разговорите в неделя (21 декември) „продуктивни и конструктивни“, заявявайки, че те „са фокусирани върху споделен стратегически подход между Украйна, Съединените щати и Европа“.

Русия има убедителни причини да се опита да остане в преговорите. За Русия успехът не се определя като уреждане на конфликта в Украйна, който те твърдят, че печелят. По-скоро руснаците търсят стратегически отношения със Съединените щати като желан резултат.

Засега не всички потенциални елементи на руско-американските стратегически отношения изглеждат на масата за преговори. Известно е, че главният руски преговарящ, Кирил Дмитриев, е обсъждал различни инвестиционни и бизнес схеми с водещия американски преговарящ Уиткоф.

Подобни бизнес споразумения биха могли да включват съвместни проекти в Арктическия регион, цел на Тръмп, където Русия изглежда пред Съединените щати, и потенциално сътрудничество в областта на технологиите и минералите, включително редкоземни елементи и уран. С тези икономически разговори са свързани и различните американски санкции, които ще трябва да бъдат отменени.

Тъй като Димитриев е специалист по инвестиции и няма мандат да обсъжда стратегически военни въпроси, подобни дискусии ще се провеждат в бъдеще. Руснаците често са заявявали, че искат да нормализират отношенията със Съединените щати и НАТО и да разработят стратегически споразумения, които да стабилизират отношенията между САЩ и Русия, както и между Русия и Европа.

Същото може да се каже и за Виткоф и неговия сътрудник, зетят на Тръмп, Джаред Кушнер. Всъщност дори не е ясно дали някой от тях има необходимите разрешения за достъп до сигурност, за да участва в стратегически диалози с Русия.

Възможно е последният изблик на френския президент Еманюел Макрон, предлагащ личен диалог с руския президент Владимир Путин , да подсказва силно, че французите търсят изход.

Путин трябва да балансира инициативата на Макрон, като не обърква водените от САЩ мирни усилия. Досега руснаците заявяваха, че приветстват диалога с Европа, заобикаляйки самостоятелните действия на Макрон.

Руснаците имат причини да искат да сключат стратегически военни, дипломатически и политически споразумения със Съединените щати и НАТО. Путин несъмнено разбира, че ще трябва да преориентира руската икономика след края на войната в Украйна.

Русия става все по-зависима от Китай за електроника, съвременни машини, сложна металургия, роботика и квантови изчисления, като всичко това липсва или е слабо подкрепено в Русия.

Липсата на енергичен търговски сектор и годините на ограничени инвестиции накараха Русия да изглежда твърде много като страна от третия свят с ядрени оръжия, състояние, което двукратно отстраняваният предшественик на Путин, Михаил Горбачов, осъзна преди 40 години. Русия възстанови аерокосмическите си възможности и сега е в състояние да произвежда търговски самолети на местно ниво, без западен внос, което е значително постижение.

Но Русия не е доказала, че тези постижения са търговски жизнеспособни, въпреки че може би Москва не се интересува. Докато Западът увеличава инвестициите в изкуствен интелект (ИИ), а Китай е по петите му, Русия изглежда заседнала, демонстрирайки само някои незначителни възможности за ИИ в дронове и други оръжия. Съвременната армия днес се нуждае от високо ниво на интеграция и вземане на решения, подкрепено от ИИ, нещо, което на Русия до голяма степен липсва.

Централният въпрос за Русия е дали може да осигури бъдещи сделки със Съединените щати и евентуално с някои от по-големите страни от НАТО, особено Франция, която някога е имала редица бизнес сделки по време на съветския период, без да сключва сделка за Украйна.

Като възпрепятства преговорите по териториални въпроси, украинският президент Володимир Зеленски улеснява постигането на резултат, който, по ирония на съдбата, би могъл да помогне на Русия и Съединените щати да постигнат мир чрез средства, различни от Украйна.

Стивън Брайън е бивш заместник-министър на отбраната на САЩ и специален кореспондент на Asia Times. Тази статия е публикувана за първи път в неговия бюлетин „Оръжия и стратегия“ и е препубликувана с разрешение.