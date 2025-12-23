САЩ удариха кораб с наркотици в Тихия океан

По време на операцията беше потвърдена смъртта на един мъж
Американските въоръжени сили заявиха, че са убили наркотрафикант на борда на лодка, плавала по известни маршрути за пренос на наркотици в източната част на Тихия океан.
„По време на операцията беше потвърдена смъртта на един мъж, определен като нарко-терорист. Няма пострадали сред военнослужещите на САЩ“, се казва в съобщение на Южното командване на САЩ (US Southern Command), което отговаря за американските военни операции в Южна Америка.
On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR— U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025
Съвместната оперативна група на операция „Южно копие“ започна атаката на 22 декември по указание на военния министър Пийт Хегсет, отбелязва още командването.