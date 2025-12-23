САЩ удариха кораб с наркотици в Тихия океан

Автор: Труд онлайн
Свят

По време на операцията беше потвърдена смъртта на един мъж

Американските въоръжени сили заявиха, че са убили наркотрафикант на борда на лодка, плавала по известни маршрути за пренос на наркотици в източната част на Тихия океан.

„По време на операцията беше потвърдена смъртта на един мъж, определен като нарко-терорист. Няма пострадали сред военнослужещите на САЩ“, се казва в съобщение на Южното командване на САЩ (US Southern Command), което отговаря за американските военни операции в Южна Америка.

Съвместната оперативна група на операция „Южно копие“ започна атаката на 22 декември по указание на военния министър Пийт Хегсет, отбелязва още командването.

