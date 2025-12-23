Мадуро: По-добре Тръмп да се съсредоточи върху САЩ, а не върху Венецуела

Автор: Труд онлайн
Свят

Ще бъде по-добре да се заеме с икономическите и социалните ѝ проблеми

По-добре Тръмп да се съсредоточи върху САЩ, а не върху Венецуела. Това каза президентът на Венецуела Николас Мадуро. Думите на Мадуро са в отговор на разпоредбите на американския презиент Доналд Тръмп - американските военноморски сили да блокират петролните ресурси на южноамериканската държава.

„Ще бъде по-добре да се заеме с икономическите и социалните ѝ проблеми. Ще бъде по-добре и за света, ако се погрижи за делата на страната си“, каза още Мадуро.

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения