Мадуро: По-добре Тръмп да се съсредоточи върху САЩ, а не върху Венецуела

Ще бъде по-добре да се заеме с икономическите и социалните ѝ проблеми
По-добре Тръмп да се съсредоточи върху САЩ, а не върху Венецуела. Това каза президентът на Венецуела Николас Мадуро. Думите на Мадуро са в отговор на разпоредбите на американския презиент Доналд Тръмп - американските военноморски сили да блокират петролните ресурси на южноамериканската държава.
„Ще бъде по-добре да се заеме с икономическите и социалните ѝ проблеми. Ще бъде по-добре и за света, ако се погрижи за делата на страната си“, каза още Мадуро.
#ENVIDEO📹 | El presidente de #Venezuela 🇻🇪, Nicolás Maduro, indica que el mandatario de #EEUU 🇺🇸, Donald Trump, debería preocuparse más de los asuntos internos de su país y, en su función como gobernante, escuchar los deseos de sus ciudadanos de respetar la soberanía de las… pic.twitter.com/fdm5DoVVPw— teleSUR TV (@teleSURtv) December 23, 2025