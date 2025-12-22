Масов бой в турския парламент заради Бюджет 2026 (ВИДЕО)

В турския парламент избухна бой между депутати от управляващата и опозиционната партия по време на дебатите за гласуването на държавния бюджет за 2026 г.

„Днес беше последният ден от обсъжданията на бюджета в парламента, по време на които избухна бой заради спор между депутати от Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на Републиканската народна партия (РНП), съобщи телевизионният канал TV100, показвайки видео от заседателната зала на парламента.

Заради ескалацията на напрежение сред народните представители председателят на Меджилиса беше принуден да обяви почивка.

Вестник „Хюриет“ уточнява, че точно преди гласуването на финансовата рамка за 2026 г. се е стигнало до спречкване между депутата от ПСР Мустафа Варанк (бивш министър - бел. ред.) и лидера на парламентарната група на РНП Мустафа Емир, което е ескалирало до масов бой с участието на други депутати. Конкретната причина за спора и боя все още не е известна.

В крайна сметка бюджетът беше гласуван - от 569 гласа, 316 депутати гласуваха „за“, а 249 гласуваха „против“.