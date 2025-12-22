Три държави сформираха нов съюз по типа на НАТО

Мали, Буркина Фасо и Нигер създават военен съюз с 5000 души личен състав

Мали, Буркина Фасо и Нигер създадоха съвместни военни сили за борба с ислямистките бунтове в Сахел, което подчертава нарастващото напрежение в областта на сигурността и политиката в Западна Африка, докато Нигерия се опитва да се утвърди като стабилизиращ фактор в региона, пише Business Insider Africa.

Мали, Буркина Фасо и Нигер създадоха съвместни военни сили, FU‑AES, за борба с ислямистките бунтове в региона Сахел.

Силите на трите държави се състоят от 5000 войници и комбинират въздушни, разузнавателни и наземни координационни операции.

Тази инициатива отразява и местната съпротива срещу чуждестранна намеса, по-специално потенциалното завръщане на френските военни сили.

Наблюдава се нарастващо напрежение между Нигер и Нигерия, което подчертава сложността на регионалната сигурност.

Този ход се разглежда като предпазна мярка срещу потенциално завръщане на френските военни сили, което отразява местните опасения от подновяване на чуждестранната намеса, особено след реакцията на ECOWAS на неуспешния преврат в Бенин и ролята, която Франция изигра.

5000-ната силна Обединена сила на Алианса на държавите от Сахел (FU-AES)

беше официално създадена в събота във военновъздушната база в Бамако, под председателството на лидера на хунтата в Мали, генерал Асими Гоита.

Силата обединява войски от трите държави, за да провежда координирани операции срещу екстремистки групи, които са убили хиляди и са разселили милиони в тристранния граничен регион.

Генерал Дауда Траоре от Буркина Фасо беше назначен за командир на подразделението, което ще поддържа щабквартирата си в Ниамей, столицата на Нигер, и ще действа със собствени въздушни, разузнавателни и наземни координационни елементи.

На церемонията присъстваха министрите на отбраната на трите страни, както и посланици и международни представители, акредитирани в Мали.

Стартирането на силите следва оттеглянето на трите страни от Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), която те обвиняват, че налага наказателни санкции и подкопава интересите им след поредица от преврата.

Стартирането на FU-AES се случва на фона на засиленото напрежение с Нигерия, която отдавна се счита за гарант на сигурността в Западна Африка. В началото на декември нигерийски изтребители и сухопътни войски се намесиха в съседна Бенин след опит за преврат срещу президента Патрис Талон, като помогнаха на лоялните сили да възстановят контрола.

Малко след това транспортен самолет C-130 на нигерийските въздушни сили направи аварийно кацане в Буркина Фасо поради технически проблеми. Властите в Буркина Фасо първоначално задържаха 11-те членове на екипажа, твърдейки, че са нарушили въздушното пространство. По-късно персоналът беше освободен след дипломатически преговори.

Членовете на AES критикуваха интервенцията на Нигерия като прекомерна, докато нигерийските власти заявиха, че действията им в Бенин са били поискани от правителството на Бенин и са в рамките на регионалните протоколи за сигурност.

Съединените щати наскоро разшириха своите ограничения за пътуване, като включиха в тях страните, членуващи в Алианса на държавите от Сахел. Буркина Фасо, Мали и Нигер вече са обект на пълни ограничения за влизане, включително спиране на издаването на визи, поради опасения за сигурността, свързани с продължаващата терористична дейност и предизвикателствата пред управлението.

Междувременно Франция се стреми да възстанови влиянието си в Сахел, като задълбочи ангажимента си с държавите членки на ECOWAS, по-специално с Нигерия, след по-ранното изтегляне на войските си. Това усилие идва на фона на опасения относно продажбата на уран на Русия и решителния принос на Франция за предотвратяване на последните преврата.