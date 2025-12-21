НАТО се разрширява от десетилетия (Инфографика)

Основана през 1949 г. от 12 държави като предпазна мярка срещу Съветския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) се е разширявала 11 пъти, като последният път е през 2024 г., когато Швеция е приета в алианса.

Руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. разтърси архитектурата на сигурността в Европа, което накара дългогодишните партньори в НАТО Финландия и Швеция да поискат пълноправно членство - Финландия през 2023 г., а Швеция през 2024 г.

Руският президент Владимир Путин, след разговори с китайския лидер Си Дзинпин и индийския лидер Нарендра Моди на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин, заяви, че въпросът за разширяването на НАТО на изток ще трябва да бъде решен, за да има устойчив мир в Украйна. Украйна, Грузия и Босна и Херцеговина в момента са в списъка на чакащите за присъединяване към НАТО.