Турция предлага нов подход към кипърския въпрос

Фидан настоя за спешно икономическо сътрудничество

Турският външен министър Хакан Фидан предложи замразяване на дългогодишни спорове и разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката и туризма като част от това, което той определи като нов подход към Кипър, включително решение за две държави с възможен път към политическо единство.

В интервю за TRT World, Фидан заяви, че Турция преди това е заемала положителна позиция по време на усилия като плана Анан и преговорите в Кран-Монтана, отбелязвайки, че кипърските турци са гласували в подкрепа на плана Анан. Той твърди, че кипърските гърци са го отхвърлили и никога няма да приемат споразумение, осигуряващо равно поделяне на властта, богатството и суверенитета.

„Те знаят това, ние знаем това, европейците знаят това. Това е реалността“, каза Фидан. „И така, каква е алтернативата? Решение с „две държави“? Можем да го направим и след решение с „две държави“ те могат да създадат нов вид сътрудничество или политическо единство. От тях зависи.“

Фидан настоя за спешно икономическо сътрудничество, призовавайки двете страни да се възползват от това, което той определи като исторически възможности. Той твърди, че Кипър може да се възползва от инвестиции в туризма, промишлеността и енергетиката и призова за прекратяване на изолацията на кипърските турци.

„Докато замразяваме политическия проблем, всички можем да се радваме на икономически растеж, регионално развитие, енергийно развитие, туризъм, промишленост и всичко останало“, каза Фидан, добавяйки, че придържането към стари цели и начини на мислене не помага за позитивното решаване на проблема.

В интервю за Kathimerini посланикът на САЩ в Анкара Том Барак също спомена нов дух на сътрудничество в Източното Средиземноморие, заявявайки, че „всичко започва с комуникация – а комуникацията се подхранва повече от просперитета, отколкото от страха“.

Часове след изказването си Фидан се срещна в Анкара с личния пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър. Анкара заяви, че той ще присъства на среща за Газа в Маями с представители на САЩ, Египет и Катар.