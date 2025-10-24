Планът на Ерим от 1956 г. за разделянето на Кипър

Още по темата: Ердоган подкрепя решението за две държави в Кипър 08.10.2025 15:00

Разделянето ще изисква прехвърляне на население

Дълго преди речите на Ердоган, визията на Турция за Кипър включваше таен план от 1956 г. на Нихат Ерим. В доклада си той представя разделянето като стратегическо решение, обосновавайки го юридически чрез самоопределение, като дава приоритет на сигурността и влиянието на Турция, пише To Vima.

Когато днес президентът Ердоган говори за разделянето на Кипър, мнозина може да го възприемат като нова позиция на Турция. Всъщност идеята за разделяне на острова е стратегическа цел на Турция поне от 1956 г., както разкрива поверителният доклад на Нихат Ерим.

Кой беше Нихат Ерим?

Нихат Ерим (1912–1980) беше професор по конституционно право в Университета в Анкара и член на Републиканската партия на Турция. През 1956 г. министър-председателят Аднан Мендерес му възложи да подготви доклад за правните аспекти на кипърския въпрос. Ерим представи първата версия през ноември и допълнителна версия през декември същата година.

По-късно той става ключова фигура в преговорите за Кипър и дори заема поста министър-председател на Турция след преврата през 1971 г. През юли 1980 г. е убит от въоръжената група „Дев Сол“.

Работата на Ерим следва изрични инструкции от министър-председателя. Стратегията на Мендерес е ясна:

Британците трябва да останат в Кипър.

Ако напуснат, островът трябва да бъде предаден на Турция.

Ако това не се случи, Кипър трябва да бъде разделен.

Да се приложи „самоуправление“.

Единственият сценарий, който трябва да се избегне на всяка цена: прехвърляне на острова на Гърция.

Следователно разделянето не е било лична идея на Ерим, а правителствена стратегия, разработена в съответствие с турските цели и по-широкия геополитически контекст на времето.

Разделянето като правна стратегия

Ерим се опита да оправдае разделянето чрез принципа на самоопределение, макар и в силно изкривена форма. Той описа Кипър като състоящ се от две основни общности: около 481 000 гръцкоговорящи православни християни и 100 000 турски мюсюлмани, с около 10 000 други.

Според Ерим разделянето щеше да позволи на всяка общност да упражни свободно „правото си на самоопределение“, като се присъедини към държавата, която счита за своя „родина“. Тази интерпретация означаваше, че никое малцинство няма да бъде принудено да живее в държава, с която не се идентифицира, като същевременно се защитават интересите на Турция.

На практика тази идея предполагаше, че малцинствата във всяка страна теоретично биха могли да претендират за отделяне – принцип с потенциално експлозивни последствия на Балканите, в Близкия Изток и отвъд него.

Ерим признава, че разделянето ще изисква прехвърляне на население, за да се създадат етнически хомогенни зони. Той предлага преместване на общности „в малък мащаб“ на къси разстояния, като подчертава, че процесът ще запази познатата среда и климат. Той представя прехвърлянията като необходими за защита на кипърските турци и сигурността на Турция, описвайки ги като удобни, а не като травматични.

Ерим призна, че принципът на самоопределение е до голяма степен претекст. Истинската цел е стратегическа: да се постави Кипър под твърд турски военен контрол. Той твърди, че предаването на острова на Гърция – дори под претекста на самоопределение – би застрашило сигурността на Турция и би пренебрегнало близостта и важността на острова за турската родина.

Рисковани исторически сравнения

Ерим дори направи паралел с Австрия, като твърдеше, че следвоенните ограничения върху обединението на Австрия с Германия биха могли да оправдаят разделянето на Кипър. Тези сравнения бяха несъстоятелни и подчертаваха крайните мерки, използвани за рационализиране на плана.

Планът на Ерим се превърна в реалност през 1974 г. с турската инвазия след подкрепен от Гърция преврат. Турция окупира около 38% от острова, създавайки де факто разделяне. Въпреки че не беше санкционирано от закона, това военно разделяне отразяваше по-ранните предложения на Ерим.

Човешката цена беше огромна. Много кипърци загубиха домовете, имуществото и детството си. Един мъж от Кирения описа как години по-късно се върнал и открил, че домът му е окупиран. Той само могъл да плаче, след което ударил камбаната на църквата, питайки се: „Ще се върна ли някога свободно?“

Защо планът на Ерим е важен днес

Докладът на Ерим от 1956 г. положи интелектуалната и стратегическа основа на политиката на Турция по отношение на Кипър. Идеите, съдържащи се в него – разделение, оправдано чрез манипулиран принцип на самоопределение, обмен на население и приоритет на турската сигурност – продължават да оказват влияние върху нерешеното разделение на острова.

Спирос Влахопулос е професор по право в Националния и Каподистрийски университет в Атина