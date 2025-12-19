Цените растат, бюджетът пада: Гърците пестят за коледните празници

Още по темата: Цените на месото в Гърция продължават да се покачват 12.11.2025 14:37

Цената на традиционната коледна вечеря за шест души се е увеличила с до 7,1%

Гръцките потребители ограничават разходите си и търсят изгодни оферти, тъй като инфлацията се отразява на цената на празничните тържества.

Купувачите в Гърция ще трябва да се бръкнат по-дълбоко в джоба за коледната трапеза тази година, тъй като цените на хранителните продукти и традиционните празнични продукти продължават да се покачват, според Института за търговия и услуги (INEMY) на Гръцката конфедерация за търговия и предприемачество (ESEE), цитирани от To Vima.

Цената на традиционната коледна вечеря за шест души се оценява на между 111,97 евро и 160,03 евро, което представлява увеличение от до 7,1% в сравнение с 2024 г.. В същото време продължаващата инфлация е принудила всеки втори потребител в Гърция да определи строг бюджет за коледните покупки.

INEMY анализира цените в големите супермаркети, месарски магазини, пекарни, сладкарници и централния пазар Варвакейос в Атина. Най-голямо увеличение се наблюдава при цените на месото, като агнешкото е поскъпнало с 18,2%, а говеждото – с 16,7% на годишна база. Цената на пуйката се е увеличила с 11%, което допълнително повишава разходите за празничните трапези тази година. В същото време цените на бирата, виното и традиционните коледни сладкиши отбелязаха по-умерено увеличение в сравнение с 2024 г.

Инфлационният натиск доведе до увеличение на разходите за храна и жилище, което постави значителна тежест върху гръцките домакинства. В същото време предприятията продължават да се борят с нарастващите разходи за суровини, внос и комунални услуги.

Според Търговско-промишлената палата в Пирея, девет от всеки десет потребители се очаква да похарчат между 100 и 500 евро през този празничен сезон. От тези покупки 40% ще бъдат за дрехи и обувки, 30% за играчки и технологии и 20% за подаръци.

Отделно проучване, проведено от Klarna в сътрудничество с Appinio, установи, че девет от всеки 10 потребители в Гърция казват, че са засегнати от нарастващите разходи за живот. От анкетираните половината планират да търсят по-евтини продукти тази година, четирима от всеки 10 ще намалят общите си разходи, трима от всеки 10 ще търсят активно отстъпки, а двама от всеки 10 възнамеряват да закупят по-евтини подаръци за приятели и семейство.