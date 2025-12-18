Бой с юмруци и факли в парламента в Албания (ВИДЕО)

Днешното пленарно заседание на албанския парламент започна с хаос още преди официалното му откриване, пишат местни медии. Депутати от опозицията влязоха в сблъсъци с охраната, а в залата бяха използвани пиротехнически средства.

Охраната се опита да възстанови реда, като изведе представители на Демократическата партия от местата, предназначени за министри, но напрежението продължи да ескалира.

Депутат се опита да достигне министерските кресла, но беше спрян от охранителите. Ръководителят на парламентарната група на Демократическата партия Газмент Барди предупреди охраната да не докосва народните представители, а лидерът на партията Сали Бериша заплаши с сериозни последици, ако някой депутат бъде нападнат.

Кулминацията настъпи, когато депутат запали факла край местата на министрите. Председателят на парламента Нико Пелеши отстрани от заседанието Клевис Балиу и Фламур Ноку. Въпреки хаоса, Ендри Шабани успя да положи клетва като омбудсман, докато Балиу го прекъсваше с викове и настояваше да напусне залата.

Извън сградата безредиците се пренесоха на улицата, където бяха подпалени оптични кабели.