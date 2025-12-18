Азербайджан достави бензин на Армения - за пръв път от 30 години

Азербайджанската държавна петролна компания SOCAR е изпратила 1220 метрични тона бензин за Армения – първата подобна доставка от 30 години насам, съобщиха властите в Баку, цитирани от Ройтерс.

По данни на азербайджанското правителство горивото е транспортирано с влак от столицата Баку до Боюк-Кесик край границата с Грузия, през чиято територия ще бъде доставено в Армения.

Доставката е договорена миналия месец на разговори между вицепремиерите на двете южнокавказки страни в рамките на усилията за разширяване на икономическото сътрудничество, заяви Хикмет Хаджиев, помощник на президента на Азербайджан Илхам Алиев и ръководител на външнополитическата администрация. По думите му страните са обсъдили и демаркацията на спорната си граница, допълва Ройтерс.

Азербайджан и Армения бяха в конфликт близо 30 години, след като Нагорни Карабах, международно признат като част от Азербайджан, излезе извън контрола на Баку през 90-те години на миналия век, а етническите арменци установиха де факто независимост. През 2023 г. Азербайджан си възвърна контрола над региона, след което двете страни започнаха мирни преговори.

По-рано тази година Азербайджан също възобнови транзита на стоки към Армения през своя територия – маршрут, затворен от 1997 г. От октомври насам две пратки зърно от Казахстан и Русия вече са преминали през Азербайджан за Армения, като се очаква още една доставка на руско зърно до края на годината, допълва Ройтерс.