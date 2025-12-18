Украйна атакува руска авиобаза в Крим (СНИМКИ)

Поразени са изтребител, ПВО система и радари

Украйна атакува с безпилотни летателни апарати руската авиобаза "Балбек" на полуостров Крим. Поразени са радарни системи и един самолет, става ясно от съобщение на Службата за безопасност на Украйна.

"В нощта на 18 декември далекобойни дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна успешно поразиха руски компоненти на противовъздушната отбрана на военното летище Белбек във временно окупирания Крим", гласи информацията.

Поразени са:

* самолет МиГ-31 с пълен боекомплект (приблизителна цена - $30-50 милиона, в зависимост от конфигурацията и оръжията).

* радар 92Н6, който е компонент на зенитно-ракетната система С-400 „Триумф“ (ориентировъчна цена за вътрешния пазар е 30 милиона долара, експортна цена - 60 милиона долара);

* зенитно-ракетна система „Панцир-С2“ (прогнозна цена за вътрешния пазар е 12 милиона долара, за износ - 19 милиона долара);

* две системи за радиолокационно откриване с голям обсег „Небо-СВУ“ (цената на едната е около 60-100 милиона долара).