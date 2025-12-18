Украйна удари кораб в пристанището на Ростов на Дон, има загинали

Плавателен съд бе повреден в пристанището на Ростов на Дон след атака, извършена от украинските въоръжени сили. По последни данни двама души от екипажа са загинали, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от "Интерфакс".

Още трима членове на екипажа са ранени. Според кмета на града, става въпрос за танкер, който е бил закотвен към кея.

В резултат на инцидента са повредени и две сгради от нова многоетажна постройка в Ростов на Дон, като на петия етаж е забелязан дим. По първоначални данни няма пострадали в самата сграда.

В град Батайск, Ростовска област, седем души са ранени. Четирима от тях са прегледани на място, а трима са били хоспитализирани. Един от пострадалите не е успял да бъде спасен, съобщи областният управител.