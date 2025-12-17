Замразените руски активи отпадат от дневния ред на срещата на върха на ЕС

Европейската комисия премахна въпроса за конфискацията на замразени руски активи от дневния ред на срещата на върха на ЕС. Унгарският премиер Виктор Орбан обяви това в социалната врежа Facebook.

"Спечелихме, защото председателят на Европейската комисия [Урсула фон дер Лайен] каза, че е отстъпила и въпросът за руските активи дори няма да бъде на дневен ред. Задкулисните преговори и дори борбата снощи доведоха до резултати и мисля, че ако разбрах правилно какво каза председателят на Европейската комисия днес, а мисля, че го направих, тя каза, че руските активи няма да бъдат на масата за преговори утре", подчерта Орбан.

При пристигането си на срещата на ръководството на "Патриоти за Европа" в Брюксел в сряда, премиерът заяви, че преговорите на преден план са довели до резултати. В същото време Виктор Орбан отхвърли идеята за съвместен заем от ЕС, която възникна на фона на тази с руските активи, предава MTI.

Той заяви: "Унгария няма да поеме отговорност за заем, който би бил използван за подкрепа на Украйна, и смята, че Европейският съюз също не трябва да поема по този път". Премиерът подчерта, че правителството ще направи всичко възможно, за да предотврати предложението и търси съюзници. "Съвместното вземане на заеми все още изисква единодушие съгласно правилата на ЕС, но "проблемът е, че законът вече няма значение", заяви министър-председателят на Унгария.

Той бе категоричен: "Влязохме в епоха на развитие от съветски тип, или по-скоро сме в епоха на развитие от югославски тип, когато все още се преструваме, че имаме демокрация, но зад нея отдавна не се говори за нея и всички знаят, че не е така.“

Виктор Орбан припомни, че правомощието за вземане на решения за замразяване на руски активи, което е трябвало да се взема съвместно и единодушно на всеки шест месеца, е било отменено. По думите му това е "напълно очевидна съдебна грешка, следователно нарушение на закона" и добави: "От основния договор е изваден пасаж, който е напълно неадекватен и неподходящ". 

Унгарският министър-председател отбеляза още, че "политически гений се е завърнал" сред патриотите в лицето на чешкия премиер Андрей Бабиш. Премиерът на Унгария заяви, че никога преди не е виждал подобно нещо, защото е много трудно да се направи завръщане в политиката. Той припомни, че самият той веднъж е успял да направи нещо подобно, но нарече съмнително дали би могъл да го направи отново днес.

Виктор Орбан подчерта, че Бабиш, макар и по-възрастен от него, "е успял да се завърне без възрастови ограничения" и е "постигна фантастична победа", която е и победа на патриотите. Той припомни, че той и Бабиш съвместно са основали политическото семейство "Патриоти за Европа"

