Централната банка на Русия съди Euroclear заради замразените руски активи

Искът е подаден в московски съд

Централната банка на Русия заведе дело в Московския арбитражен съд срещу белгийския депозитар Euroclear, твърдейки, че действията му са причинили вреда, като са блокирали достъпа до активи на банката. Делото е заведено ден след като почти всички страни от ЕС одобриха безсрочното замразяване на руски средства.

По този начин Централната банка се опитва да предотврати използването на замразените средства за финансиране на европейската помощ за Украйна. Белгийското правителство и Euroclear се противопоставят на плана за финансиране на Украйна с руски активи, който се подкрепя от няколко страни от ЕС, заради опасения, че Русия може да заведе и спечели арбитражни дела срещу тях.

"Поради незаконните действия на депозитара Euroclear, причиняващи загуби на Банката на Русия, както и механизмите, официално разглеждани от Европейската комисия, за пряко или непряко използване на активи на Банката на Русия без нейното съгласие, Банката подава иск в Московския арбитражен съд срещу депозитара за възстановяване на загубите, които са й причинени", заяви регулаторът в прессъобщение.

"Euroclear е готов да се защити в руските съдилища срещу искове, свързани с блокирането на руски активи в Белгия", отговориха от пресслужбата на организацията.

"Интервенцията на Централната банка има за цел да увеличи натиска върху европейските служители, много от които вече са нервни относно финансовите и правните последици от конфискацията на руски активи за помощ на Украйна. Това следва модел, използван от редица руски компании, които търсят решения срещу международни компании в руски съдилища и след това търсят изпълнение в чуждестранни юрисдикции", отбелязва Bloomberg.