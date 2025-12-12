Руското МО предлага да се сформират щабове за отбрана на територията на субектите и общините на РФ по време на военно положение

Руското министерство на отбраната предлага да се сформират щабове за отбрана на територията на субектите и общините на РФ за периода на въвеждане на военно положение в тях. Това следва от съответния проект на федерален закон, който е публикуван на портала за проекти на нормативни правови актове, предават руски медии.

"Проектът на федерален закон "За внесени промени във федералния закон "За отбраната“ е разработен с цел създаване на единни междуведомствени координиращи органи в субектите на Руската федерация, на териториите (части от териториите) на които е въведено военно положение, в общините, на териториите на които е въведено военно положение“, се посочва в обяснителната бележка към документа.

Уточнява се, че законопроектът е разработен, като се взема предвид опитът от функционирането на щабовете за отбрана на Донецката и Луганската народни републики, Запорожкия и Херсонския области.