Путин и Ердоган разговаряха почти 90 минути

Руският президент Владимир Путин и турският президент Реджеп Тайип Ердоган приключиха разговорите си в Ашхабад. Според кореспондент на ТАСС срещата е продължила приблизително 90 минути

Лидерите на двете страни се срещнаха в кулоарите на Международния форум за мир и доверие в Туркменистан. Първоначално разговорите се проведоха с участието на делегации, но след това президентите продължиха дискусиите си в по-лична обстановка, предава руската държавна агенция.

След края на разговорите с Ердоган, Путин разговаря отделно с турския външен министър Хакан Фидан. Турският министър ескортира руския лидер почти до кортежа.

Към момента няма подробности за конкретните теми на разговорите.