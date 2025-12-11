Президентът на Русия Владимир Путин проведе съвещание с командващите групировките войски и началника на Генералния щаб, посветено на хода на специалната военна операция. На него държавният глава заяви, че руските въоръжени сили напълно владеят стратегическата инициатива.

„Стратегическата инициатива напълно се намира в ръцете на руските въоръжени сили“, подчерта Путин.

По време на съвещанието президентът обсъди с военните освобождаването на Северск. Путин отбеляза, че успешното настъпление на групировката „Южная“ в района на града приближава „изгонването на украинските въоружени формирования от нашата територия и възстановяването на мирния живот в Донбас“.

Той заяви, че противникът е разчитал руските войски да "заседнат" в щурма на Северск, но това не е станало:

„Врагът се провали. Но вие успяхте във всичко, което планирахте“, каза Путин.

Бойци от щурмовата група, които са участвали в овладяването на града, се включиха по видеовръзка директно от Северск. Президентът ги поздрави, благодари им за службата и им пожела „успех и всичко най-хубаво“.

Обстановка по фронта

Путин заяви, че руските войски се придвижват уверено по цялата линия на фронта и „освобождаването на териториите на Донецката и Луганската народни републики, Запорожката и Херсонската области се осъществява ритмично и в съответствие с плановете на Генералния щаб“.

Той подчерта, че стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на Русия, а напредъкът се наблюдава „по всички направления“.

Полоса за сигурност

По думите му, създаването на полоса за сигурност в пограничните райони на Украйна се изпълнява по план. Продължава и ликвидирането на обкръжени украински групировки край река Оскол и в Димитров.

Путин също така отбеляза високите темпове на настъпление на групировката „Восток“ в Запорожка област.