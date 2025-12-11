Нощна атака над Москва: Отменени полети и свалени 31 дрона

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за атаки срещу 31 безпилотни летателни апарата, насочващи се към столицата, от началото на деня.

Всички дронове са свалени от силите за противовъздушна отбрана.

Аварийните служби работят на мястото на останките от безпилотните летателни апарати, отбеляза кметът на столицата.

Федералната агенция за въздушен транспорт съобщи , че на всички московски летища са въведени ограничения за кацане и излитане на самолети.

На летище Шереметиево 44 полета бяха забавени, а 22 бяха отменени.

В Домодедово 6 полета бяха закъснели, а 1 беше отклонен.

На летище Внуково 45 полета бяха закъснели, 10 бяха пренасочвани, а 2 бяха отменени.

Три полета бяха забавени на летище Жуковски.

Летище Пулково съобщи , че приема полети, отклонени от Москва. Няколко полета до столицата също са били забавени или отменени.

Аерофлот е отклонил някои полети поради ограничения в небето над столицата.