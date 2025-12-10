Русия удари ключови газопроводи в Одеска област

Високопоставен украински представител съобщи, че руските дронове са нанесли удар по газопреносната система в южната Одеска област, предаде Ройтерс. В района се намират няколко ключови газопровода, по които се транспортира втечнен природен газ от САЩ за Украйна, идващ през Гърция.

Заместник-министърът на енергетиката Микола Колисник не уточни точно кой обект е бил поразен.

Данните на украинския оператор за транзит на газ показват, че планираните обеми по трансбалканския маршрут са останали почти непроменени.