Владимир Медински, помощник на президента на Русия и председател на Руското военно-историческо общество, критикува днес някои европейски политици, като ги сравни с „андроиди, които повтарят готов текст“, пишат руски медии. Коментарът му бе направен след изказване на министъра на външните работи на Финландия Елина Валтонен.

По-рано Валтонен заяви, че Русия през последните 100 години е нападнала 19 съседни държави, докато самата не е била нападана.

„Не, това дори не е готов сценарий. Изглежда ми, че са андроиди, които просто повтарят готов текст“, написа Медински в Telegram, имайки предвид думите на финландската министърка.

Той добави, че подобни изказвания приличат на тези на върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и ги описа като „малки железни фигури без сърце и ум“.