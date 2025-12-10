Може да продължи максимум четири седмици с възможност за удължаване

Страните от ЕС ще могат да отменят забраните за износ, ако бъде обявено извънредно положение.

Всяка страна от ЕС ще може временно да отмени забраната за внос на руски газ, ако обяви извънредно положение, според проект на регламент на ЕС.

"Един от ключовите приоритети на Европейския парламент беше премахването на клаузата за спиране. Въпреки това, като част от общия компромис, тя беше запазена и може да бъде активирана от Европейската комисия, ако държава членка обяви извънредно положение в съответствие с Регламента за сигурността на доставките на газ", се посочва в документа, предава РИА Новости.

Твърди се, че това ще е възможно само за покупки по краткосрочни договори и изключително "за разрешаване на кризата".

"Може да продължи максимум четири седмици с възможност за удължаване", уточнява текстът.

В този случай ЕК ще бъде задължена да информира Европейския парламент и Съвета за въвеждането на суспендирането на забраната за внос, както и за евентуалното ѝ удължаване.

В началото на декември страните от ЕС приеха предварително споразумение за забрана на вноса на газ от Русия: пълна забрана за покупки на втечнен природен газ (LNG) ще влезе в сила в края на 2026 г., а за газ по тръбопроводи - през есента на 2027 г. Според изчисленията на агенцията, пълната забрана за руски газ би довела до загуба на над 17% от вноса на ЕС.

Компаниите, които нарушат бъдещата забрана, рискуват глоба от най-малко 40 милиона евро, 3,5 процента от глобалния им оборот или 300 процента от прогнозния оборот на транзакцията.

Москва многократно е заявявала, че Западът е допуснал сериозна грешка, като е отказал да купува енергийни ресурси от Русия: това ще го направи още по-зависим от покачващите се цени, тъй като покупките ще продължат, но чрез посредници, припомня руската държавна агенция.