Кремъл коментира готовността на Зеленски за провеждане на избори в Украйна

Русия заяви в сряда, че ще "види как ще се развият нещата" след изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че държавата е "готова" да проведе президентски избори, ако бъде гарантирана сигурността.

Говорейки пред репортери на брифинг за пресата, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че въпросът за провеждането на избори в Украйна е нещо, за което руският президент Владимир Путин "говори отдавна" и че президентът на САЩ Доналд Тръмп също "наскоро говори" за този проблем.

"Ще видим как ще се развият нещата в тази посока", отговори Песков, добавяйки, че Москва все още не е обсъждала въпроса с "никого", включително със САЩ.

"Работим за мир, а не за примирие. Устойчивият, гарантиран, дългосрочен мир, постигнат чрез подписването на съответните документи, е абсолютен приоритет", каза президентският говорител по повод забележките на Зеленски за готовността на Украйна за енергийно прекратяване на огъня, ако Русия също се съгласи.

Държавният глава на Украйна заяви във вторник, че е "готов" да проведе президентски избори в рамките на 60-90 дни, ако бъдат осигурени условия за сигурност и законност, призовавайки американските и европейските партньори да помогнат за създаването на необходимата среда за гласуване във военно време, припомня Anadolu Agency.

Коментарите му дойдоха, след като Тръмп коментира в интервю за Politico в понеделник, че е "време" Украйна да проведе избори, твърдейки, че Киев "използва война", за да избегне президентски вот, и предупреди, че липсата на бюлетина за продължителен период рискува да подкопае украинската демокрация.

Зеленски отхвърли твърденията, че Киев избягва гласуване заради политическо предимство, като заяви, че продължаването на войната в Украйна, която продължава повече от три години и половина, "няма връзка с това кой заема поста".

Той заяви, че решенията за провеждане на избори принадлежат единствено на украинците, подчертавайки, че въпросът не е бил повдиган в последните му контакти с американски представители.

Украинският президент добави, че вече е поискал от законодателите да подготвят законодателни промени, позволяващи провеждането на избори по време на война, като е призовал САЩ и европейските партньори да помогнат за създаването на среда за сигурност, необходима при руски атаки.

На днешния брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също така засегна интервюто на Тръмп за Politico, заявявайки, че Москва "внимателно" е прегледала интервюто на американския президент, особено раздела за мирния процес в Украйна.

"В много отношения президентът Тръмп засегна коренните причини за този конфликт [по време на интервюто]", каза Песков, добавяйки, че изявлението му по темите за членството на Украйна в НАТО и въпроса за териториите "резонира с нашето разбиране".

"Това е много важно от гледна точка на перспективите за мирно уреждане", категоричен бе той.