Зеленски обяви при какви условия могат да се проведат избори в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да участва в избори, но провеждането им зависи от две ключови условия - сигурност и промени в законодателството.

Зеленски нарече пред журналисти, цитиран от РБК-Украйна, твърденията, че правителството „се държи за властта си“ и че затова войната не свършва, "напълно неадекватни". Той подчерта, че избори могат да се проведат само при наличие на гаранции за сигурността на гражданите.

„За провеждането на избори има два въпроса - сигурността, как да се направят такива при атаки и ракети, и вторият е законодателната основа за легитимността на провеждането на тези избори“, отбеляза президентът.

Той се обърна към американските и европейските партньори с молба да осигурят условия за провеждане на гласуването.

„Готов съм за изборите. Освен това, моля САЩ, заедно с европейските си колеги, да осигурят сигурността на изборите. Тогава в рамките на 60-90 дни Украйна ще бъде готова да ги проведе“, декларира президентът.

Президентът също така призова депутатите да подготвят промени в закона за изборите по време на военно положение и добави, че очаква съответните развития в близко бъдеще.

„Утре ще бъда в Украйна, ще чакам предложения от партньори и депутати и съм готов да отида на изборите“, заключи Зеленски.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Politico, че в Украйна трябва да се проведат президентски избори. Той смята, че украинските власти използват войната, за да избегнат нови избори, и каза, че Украйна „вече не е демокрация“, защото отдавна не е провеждала избори.

Самият Зеленски по-късно заяви пред медии в Италия, че е готов да проведе президентски избори.