Западът отчаяно се опитва да ескалира ситуацията

Западните страни се опитват да използват украинския конфликт, за да отвлекат международната общност от палестинския въпрос. Това каза руският външен министър Сергей Лавров по време на кръгла маса на посланиците, посветена на уреждането на конфликта в Украйна, съобщават руски медии.

„Оценяваме силния интерес, който проявихте към нашата позиция по украинския въпрос и международните отношения като цяло, но традиционно посвещаваме тази кръгла маса на кризата, която Западът създаде около Украйна, превръщайки я в антируска структура и въоръжавайки я с оръжия, за да разпали война срещу нашата страна. И, разбира се, това е един от най-належащите въпроси в международния дневен ред, въпреки че, честно казано, виждаме опити да се използва интензивността на този спор около Украйна, включително на международни форуми, за да се отклони вниманието от други, не по-малко, а може би дори по-важни, въпроси, пред които е изправена световната общност, включително палестинския въпрос“, отбеляза Лавров.

По думите му, Западът, отчаяно, се опитва да ескалира ситуацията, като промотира предполагаема военна заплаха от Руската федерация.

„За Володимир Зеленски удължаването на украинския конфликт се е превърнало във въпрос на политическо, а може би дори и физическо оцеляване. За Зеленски лично сега настъпи нов момент. В Украйна избухна корупционен скандал и в светлината на това, удължаването на конфликта изглежда се е превърнало във въпрос на политическо, а може би дори физическо оцеляване за Зеленски“, подчерта Лавров.