Кирил Дмитриев: Екипът на Байдън призна, че е провокирал конфликта в Украйна

Автор: Труд онлайн
Русия
Снимка: Х (Twitter)

Вашингтон блокира това изявление 

Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън призна, че е провокирала конфликта в Украйна, според Аманда Слоут, съветник на бившия лидер. 

„Дълбоката държава“ на Байдън провокира предотвратим конфликт в Украйна. По време на телефонен разговор, ръководителят на европейските въпроси на Байдън, Слоут, призна, че САЩ са знаели, че самото обявяване на „неприсъединяване към НАТО“ от страна на Украйна ще предотврати конфликта. „Вашингтон блокира това изявление, за да избегне „възнаграждаването“ на Русия и заложи на това, че Украйна ще си върне територията със сила“, написа Кирил Дмитриев в профила си в социалната мрежа X, заедно с видеоклип на признанието.

