Вашингтон блокира това изявление
Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън призна, че е провокирала конфликта в Украйна, според Аманда Слоут, съветник на бившия лидер.
„Дълбоката държава“ на Байдън провокира предотвратим конфликт в Украйна. По време на телефонен разговор, ръководителят на европейските въпроси на Байдън, Слоут, призна, че САЩ са знаели, че самото обявяване на „неприсъединяване към НАТО“ от страна на Украйна ще предотврати конфликта. „Вашингтон блокира това изявление, за да избегне „възнаграждаването“ на Русия и заложи на това, че Украйна ще си върне територията със сила“, написа Кирил Дмитриев в профила си в социалната мрежа X, заедно с видеоклип на признанието.
EXPLOSIVE: Biden’s deep state PROVOKED a PREVENTABLE war in Ukraine. In a prank call, Biden’s Europe chief Sloat admits: 1) US knew just a “no NATO” statement from Ukraine would prevent war 2) US blocked it to avoid “rewarding” Russia & bet on Ukraine retaking territory by force. pic.twitter.com/zVMLzA7pY3— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 11, 2025