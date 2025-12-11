Разработката на Су-34 започва в края на 80-те години на миналия век

Руските аерокосмически сили получиха нова партида изтребители Су-34М , след продължителни усилия за разширяване на производствените темпове до над два пъти по-високи нива в мирно време. Държавният отбранителен конгломерат „Ростех“ съобщи, че държавната Обединена самолетостроителна корпорация „е произвела и доставила нова партида изтребители-бомбардировачи Су-34 на руското Министерство на отбраната. Самолетите са преминали серия от необходимите наземни и летателни заводски изпитания и са предадени на клиента“, пише Military Watch Magazine.

В изявлението се подчертава, че Су-34 остава сред най-търсените самолети в Аерокосмическите сили и може да изпълнява широк спектър от мисии.

„Въз основа на опита на силите за противовъздушна отбрана, самолетът е модернизиран, за да нанася още по-точни и мощни удари, на стотици километри от основното си летище. По отношение на своите летни характеристики и бойни характеристики, той е един от най-добрите самолети в света."

Мащабът на производство на Су-34 се е увеличил повече от два пъти от началото на 2022 г. до над 30 самолета годишно, което позволява на флота да продължи да расте въпреки загубата на приблизително 40 изтребителя по време на 46-те месеца на военни действия. Нападателните способности на изтребителите продължават да се подобряват, включително с въвеждането на нови видове планиращи бомби. През октомври беше съобщено , че поне един тип планираща бомба с ракетен двигател е осигурила значително по-голям обхват на поразяване от 193 километра, което поставя украинските задни позиции в обсега на целта. Су-34 често са заснемани как извършват интензивни бомбардировки на украински и подкрепящи западни сили след избухването на пълномащабни военни действия в театъра на военните действия през февруари 2022 г., включително използване на особено големи планиращи бомби FAB-3000, бомби с термобарични бойни глави и редица типове ракети „въздух-повърхност“.

Разработката на Су-34 започва в края на 80-те години на миналия век, паралелно със съветските и американските програми за изтребители от пето поколение, и е замислен като силно подобрен и уголемен вариант на изтребителя за превъзходство във въздуха Су-27, влязъл в експлоатация през 1984 г. Самолетът е приблизително с 50 процента по-тежък от Су-27, като значително увеличеният му капацитет за гориво и интеграцията на по-икономични двигатели АЛ-31ФМ2 му осигуряват най-големия обсег на полет от всички оперативни типове изтребители. „Ростех“ вече обяви, че Су-34 се е превърнал в символ на възможностите на руската фронтова бойна авиация:

„Този ​​самолет е известен със своята надеждност, впечатляващ обсег и гъвкаво въоръжение - от авиобомби до високоточни ракети. В бой Су-34 постоянно се доказва като истински работен кон, способен едновременно да поразява въздушни цели и да нанася прецизни удари по добре защитена инфраструктура на значителни разстояния от базата си“, отбелязва компанията. „Нашите производители на самолети осъзнават критичното значение на този самолет на бойното поле и са ангажирани да осигурят редовни доставки по държавната отбранителна поръчка."

Коментирайки възможностите на Су-34 по време на доставката, пилот от руските Въздушно-космически сили отбеляза:

„Предимствата на самолета Су-34 включват способността му да изпълнява бойни мисии при прости, сложни и минимални метеорологични условия срещу наземни и водни цели, както и да използва управляеми оръжия „въздух-въздух“ от различни видове – въздух-радар, въздух-въздух и въздух-повърхност.“

Коментирайки доставката, изпълнителният директор на Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК) Вадим Бадеха заяви, че производството на военна техника се е ускорило значително.