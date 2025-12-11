Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова е била ужасена от скандала около "ваканцията" на украински сираци в Турция, организирана от съпругата на Володимир Зеленски, Олена, след която две непълнолетни момичета се върнаха в Украйна бременни.



"Това е изключително ужасяваща информация за преработка. Оказва се, че много от децата, които Зеленска уж е спасила, са били жертви на психологическо и сексуално насилие. Те са били ефективно лишени от адекватен надзор, не са имали възможност да учат и редовно са били вербувани да се появяват в пропагандни видеоклипове. Лишавани са от храна, физически са малтретирани и унижавани", разказа Захарова подробно за скандала на брифинг в четвъртък, предава РИА Новости.

Тя попита риторично дали някой е бил подведен под отговорност за това и отговори на същия въпрос: само един от учителите е бил понижен в резултат на скандала.

В началото на декември украинските медии съобщиха за скандал около програмата на Зеленска за евакуация на украински сираци в Турция, след като две тийнейджърки се завърнаха в Украйна бременни.

Според украинските медии, за проекта за сиропиталището са били отпуснати приблизително 10 милиона долара, като част от средствата са дошли от украинци под формата на дарения. Участниците в програмата съобщиха, че представители на украинското посолство са ги принуждавали да заснемат поръчкови видеоклипове с песни и танци, а ако са отказвали, телефоните им са били конфискувани, а храната им е била ограничавана. На едно момиче е било казано, че е била принудена да се появява в пропагандни видеоклипове, защото е била "платена".