В района бяха открити и позиции на минохвъргачки

Оператори на дронове за атака FPV от групировката сили „Изток“ унищожиха теглена гаубица M777, позиции на минохвъргачки и няколко оръдия Д-30 на украинските въоръжени сили близо до Хуляйполе в Запорожка област, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В близост до село Гуляйполе в Запорожка област оператори на безпилотни летателни системи от групировката „Восток“ засекоха камуфлирана позиция на теглена артилерийска система M777, произведена в САЩ. В района бяха открити и позиции на минохвъргачки и няколко оръдия Д-30, използвани за огнева поддръжка на украинските подразделения. След предаване на координати, екипажи на дронове FPV извършиха прецизни удари по целите“, съобщиха от ведомството.

Те уточниха, че един от дроновете е унищожил позиция на M777, докато оръдието му е било подготвяно за стрелба. По време на бойната мисия са били унищожени и камуфлирани позиции на минохвъргачки и оръдия Д-30.

Министерството на отбраната отбеляза, че село Гуляйполе и околните гористи местности са под огневия контрол на операторите на безпилотни летателни апарати (БЛА) на групировката, което ограничава вражеските операции и затруднява прехвърлянето на резерви и доставката на боеприпаси.