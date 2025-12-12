Автор: Труд онлайн
Американската идея за създаване на „основна петица“ изглежда като шамар в лицето на Европа, особено на Великобритания, Франция и Германия. Това написа заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в Max.
„Тази идея изглежда като явен шамар или ритник в задника за мрачна Европа, включително преди всичко Великобритания, Франция и Германия“, каза още Медведев.
Медведев подчерта, че идеята за C5 все още не е документирана, което повдига съмнения относно нейната достоверност.