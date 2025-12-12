Още по темата: САЩ обсъждат идеята за създаване на алтернатива на Г-7 11.12.2025 12:38

Идеята за C5 все още не е документирана

Американската идея за създаване на „основна петица“ изглежда като шамар в лицето на Европа, особено на Великобритания, Франция и Германия. Това написа заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в Max.

„Тази идея изглежда като явен шамар или ритник в задника за мрачна Европа, включително преди всичко Великобритания, Франция и Германия“, каза още Медведев.

Медведев подчерта, че идеята за C5 все още не е документирана, което повдига съмнения относно нейната достоверност.