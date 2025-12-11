САЩ обсъждат идеята за създаване на алтернатива на Г-7

Как би могла да функционира нова мрежа Русия-Китай-САЩ

Съединените щати обсъждат идеята за създаване на алтернатива на Г-7, съобщава Politico, позовавайки се на анонимни източници. Според изданието, концепцията за формиране на нова международна група, „Core 5“ (C5), която може да включва САЩ, Китай, Индия, Япония и Русия, активно циркулира във Вашингтон.

Бивш служител на Белия дом заяви пред изданието, че макар да не е имало преки дискусии относно C5, администрацията преди това е повдигала въпроса за неадекватността на настоящите международни структури, включително Г-7 и Съвета за сигурност на ООН, с оглед на новите глобални реалности.

„Не е обсъждано нищо около C5 или C7, но със сигурност е имало разговори, че съществуващите органи като структурите на Г или Съвета за сигурност на ООН не са подходящи за целта, предвид днешните нови играчи“, каза източникът.

Според съобщенията идеята за групата се е появила в по-дълга, непубликувана версия на Стратегията за национална сигурност, публикувана от Белия дом миналата седмица.

Белият дом категорично отрече съществуването на документа, като говорителят ѝ Ана Кели написа до NatSec Daily, че „не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия“ на 33-страничния официален план.

Но специалистите по национална сигурност заявиха, че виждат C5 като логичен за този Белия дом.

„Това е в съответствие с начина, по който познаваме президента Тръмп да гледа на света, който е неидеологически, чрез афинитет към силните хора и чрез склонност да се работи с други велики сили, които поддържат сфери на влияние в своя регион“, каза Тори Таусиг, която е била директор по европейските въпроси в Съвета за национална сигурност по време на администрацията на Байдън.

Но администрацията преди това е обмисляла нови конфигурации на властта.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет спомена историческата „среща на Г-2“ между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин през ноември, което предизвика тревога в Конгреса. А самата Стратегия за национална сигурност сигнализира за отклонение от традиционните европейски съюзници, които според нея са изправени пред „цивилизационно заличаване“, и към нов фокус върху Западното полукълбо.

Лидерите все още не са се споразумели по ключови детайли, включително гаранциите за сигурност за потенциална следвоенна Украйна, както и по сложния въпрос за териториалните отстъпки на Русия. Тръмп предложи предложение, което би отстъпило целия регион на Донбас на Москва, нещо, което Киев твърдо отхвърли.

Висшият представител на ЕС по въпросите на отбраната разкритикува Националната стратегия за сигурност на Тръмп като стратегически тласък за подкопаване на европейското единство, предупреждавайки, че документът разкрива мнението на администрацията на Тръмп, че „единството на ЕС е против интересите на САЩ“.

Тръмп все повече се разделя с традиционните съюзници на САЩ в Европа, като каза тази седмица на нашата Даша Бърнс, че смята европейските лидери за „слаби“ и че би подкрепил европейски кандидати, които се съгласуват повече с неговата визия за континента.

САЩ нямат значителни сухопътни сили в региона, което означава, че администрацията ще трябва да положи очевидни усилия да мобилизира хиляди войници към близък съюзник на САЩ, за да направи инвазията възможна, пишат Пол, Джак и Джо. Без осъществим път за сухопътна инвазия, най-добрият вариант на Тръмп за военни действия е да започне въздушни удари срещу страната.