Украйна удари с дронове петролна платформа на "Лукойл"

Центърът за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е атакувал платформа за добив на нефт и газ на руския петролен гигант "Лукойл" в Каспийско море с дронове с голям обсег, според източници от СБУ.

"Имаше поне четири удара по офшорната платформа", каза един от източниците пред информационната агенция "Укринформ".

"В резултат на атаката преработката на нефт и газ беше спряна в повече от двадесет сондажа", обясни той пред медията.

Според украинската обществена телевизия Суспільне, това е първият път, в който Украйна атакува руски интереси в Каспийско море - вътрешно море, граничещо с бреговете на Русия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

Платформата "Филановски" е една от най-продуктивните платформи, управлявани от Русия.

Украйна предприе една от най-масовите атаки с дронове досега във войната с Русия в сряда вечерта срещу четвъртък. Според руското Министерство на отбраната, противовъздушната отбрана е свалила 287 украински дрона през нощта.

Киев се опитва да засили атаките си срещу руската инфраструктура, свързана с износа на петрол, за да лиши Кремъл от основния му източник на финансиране за подкрепа на войната.

През последните седмици украински дронове атакуваха три кораба в Черно море от така наречения "призрачен флот", съставен от кораби, плаващи под знамената на други държави, за да избегнат инспекции, благодарение на който Русия избягва международните санкции, наложени върху износа ѝ на петрол.

Тези атаки доведоха до повишаване на цените на застраховките за корабоплаване в Черно море, а експертите се опасяват, че ескалацията би парализирала търговската дейност като цяло, не само тази на руския сенчест флот, коментира Newsweek.ro