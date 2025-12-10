Силно земетресение разлюля Богота (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси Богота и други части на централна Колумбия рано в сряда сутринта, съобщават колумбийски медии.
Според Колумбийската геоложка служба (SGC), трусът е станал в 03:27 местно време, а епицентърът му е бил на дълбочина 150 километра, в района на Лос Сантос, в департамента Сантандер, където преминава един от основните геоложки разломи, пресичащи страната.
#ATENCIÓN | El Servicio Geológico reportó un sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Los Santos, Santander, a las 3:27 a.m.— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) December 10, 2025
En redes sociales, ciudadanos informaron que el temblor se sintió en varias regiones del país, incluyendo Bogotá, Medellín y municipios cercanos.
Algunos… pic.twitter.com/yU03V4eZjt
Националното звено за управление на риска от бедствия съобщи в социалната мрежа X, че след земетресението с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер "се извършва проверка с ведомствените и общинските власти за проверка на евентуални щети".
За момента, няма данни за нанесени материални щети или пострадали.
#ACTUALIDAD Cientos de familias evacuaron sus viviendas en diferentes zonas de Bogotá, luego del fuerte sismo de 5.8 grados que sacudió al país en la madrugada.— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025
Varias personas reportaron la magnitud del fuerte sismo.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/bl8lJY377l