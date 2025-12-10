Силно земетресение разлюля Богота (ВИДЕО)

Кадър: Х (Twitter)

Трусът е станал в 03:27 местно време

Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси Богота и други части на централна Колумбия рано в сряда сутринта, съобщават колумбийски медии. 

Според Колумбийската геоложка служба (SGC), трусът е станал в 03:27 местно време, а епицентърът му е бил на дълбочина 150 километра, в района на Лос Сантос, в департамента Сантандер, където преминава един от основните геоложки разломи, пресичащи страната.

Националното звено за управление на риска от бедствия съобщи в социалната мрежа X, че след земетресението с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер "се извършва проверка с ведомствените и общинските власти за проверка на евентуални щети".

За момента, няма данни за нанесени материални щети или пострадали.

