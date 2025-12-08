IBM придобива Confluent за $11 млрд, за да разшири AI услугите си

International Business Machines Corp. купува платформата за стрийминг на данни Confluent Inc. за $11 млрд., включително дългове, което е една от най-големите й придобивания досега и голям залог върху вида корпоративен софтуер, от който инструментите с изкуствен интелект се нуждаят, за да изпълняват задачи в реално време, пише Bloomberg.

IBM се съгласи да купи Confluent за $31 на акция, според изявление, публикувано в понеделник. Компаниите очакват сделката да бъде финализирана до средата на 2026 г.

Акциите на Confluent поскъпнаха с около 27% до $30,66 в предпазарната търговия в Ню Йорк, малко под предлаганата цена. Търговията с акциите беше прекратена малко след обявяването ѝ. Акциите на IBM поевтиняха с 1,7%.

Ролята на Confluent

Бумът на изкуствения интелект доведе до сделки за милиарди долари за компании, които създават, обучават или използват технологията, като повиши стойността на цялата екосистема от компании, които строят центрове за данни, софтуерни производители, създатели на генеративни AI инструменти и фирми за управление на данни.

Намиращата се в Маунтин Вю, Калифорния, Confluent е част от този сегмент, като предоставя на компаниите платформа, където да събират – или „стриймват“ – и анализират данни в реално време, вместо да ги изпращат за обработка на по-малко обемисти пакети от данни.

Производители като Michelin, например, са използвали платформата на Confluent, за да оптимизират наличностите си от суровини и полуготови материали в реално време. Instacart внедри Confluent, за да разработи системи за откриване на измами в реално време и да получи по-добра видимост за наличността на продуктите, продавани в платформата им за доставка на хранителни стоки.

Бизнесът все по-често използва AI системи, които да управляват подобни задачи в реално време и изискват непрекъснат поток от данни, за да го правят.

Стратегията на IBM

IBM, която е пионер в областта на мейнфрейм компютрите, се опитва да преориентира бизнеса си към AI през последните няколко години. Под ръководството на главния изпълнителен директор Арвинд Кришна, компанията придобива софтуерни компании и предлага услуги, свързани с генеративен изкуствен интелект, на корпоративни клиенти.

Софтуерът вече представлява почти половината от общите ѝ приходи и продължава да расте със стабилен темп. Придобиването на Confluent ще бъде най-голямото за IBM, откакто компанията купи софтуерната фирма Red Hat за около $34 млрд. през 2019 г.

Придобиването на Confluent се отличава от многомилиардните сделки, които доминираха AI пазара през последните месеци и бяха фокусирани главно върху центровете за данни и изчислителната мощ, необходима за изграждането и захранването на самите AI системи.

Растящото търсене на такъв капацитет доведе до мащабни сделки, включително покупката на Aligned Data Centers от BlackRock Inc. за $40 млрд. и споразумението на Oracle Corp. да предостави на OpenAI около 4,5 гигавата изчислителна мощност на стойност $300 млрд.

Акциите на Confluent поевтиняха със 17% през тази година, преди Wall Street Journal да съобщи, че IBM води преговори за придобиване на компанията. Акциите са далеч под пиковата си стойност от $94,97 за акция през ноември 2021 г., след първичното публично предлагане на компанията.

Сделката надгражда петгодишно партньорство между двете компании, което позволи на някои клиенти на IBM да използват платформата за стрийминг на данни на Confluent.

IBM финализира придобиването на HashiCorp Inc. за $6,4 млрд. през февруари и наскоро разглеждаше покупката на Informatica Inc., друг доставчик, фокусиран върху инфраструктурата, който в крайна сметка беше придобит от Salesforce Inc.