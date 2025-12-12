Радиационен инцидент в Украйна би замърсил значителна част от територията на страната, както и региони на Европа

Румъния отново е в центъра на вниманието на Кремъл, съобщава румънският телевизионен канал Digi24. Този път руските власти обвиняват страната в косвено участие в производството на "мръсна бомба от Украйна". Изявлението направи Алексей Ртищев, началник на руските войски за ядрен, химически и биологичен риск. На пресконференция служителят на Кремъл говори за "опитите за ядрен изнудване от страна на Украйна, чрез прякото участие на бившия началник на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Йермак, който подаде оставка след огромен корупционен скандал".

"Това са опити за ядрен шантаж от страна на Киев. Специална роля би се паднала на бившия ръководител на офиса на президента на Украйна Андрий Йермак. Той лично би координирал организационните, логистичните и финансовите потоци за доставяне на отработено ядрено гориво в Украйна, без да уведомява МААЕ и други съответни организации. Транспортните маршрути биха били установени през Полша и Румъния", каза руският служител. Руснаците се връщат към теорията за операции "под фалшив флаг", които украинците биха замислили, за да обвинят руснаците в използване на ядрени сили.

"Това би създало рискове за производството на така наречената "мръсна бомба", която по-късно би могла да бъде използвана под фалшив флаг. Според изявлението, тези твърдения биха били подкрепени от учебни материали на представители на СБУ, с които разполагат руските власти", добави той.

"Какво е „мръсна бомба"?

Технически известни като устройства за радиологично разпръскване (RDD), мръсните бомби са сравнително примитивни и неточни оръжия . Те са много по-лесни и по-евтини за изграждане от ядрено устройство. "Мръсната бомба" или радиологичната бомба се състои от конвенционални взривни вещества, като динамит, комбинирани с радиоактивни материали, които се разпръскват на прах при детонация. Използват се изотопи на радиоактивни химични елементи: уран, плутоний или дори полоний.

Радиоактивният материал може да е произлязъл от радиоактивни източници, използвани в медицината и промишлеността, или от изследователски съоръжения. "Мръсната бомба“ обаче не е ядрена бомба. Ядрената бомба създава експлозия, която е милиони пъти по-мощна от "мръсна бомба". Радиационният облак от ядрена бомба може да се разпространи на хиляди квадратни километри, докато радиацията от "мръсна бомба" може да се разпръсне от експлозията на площ от няколко блока до няколко километра. Но количеството разпръснат радиоактивен материал не е непременно смъртоносно.

Така че потенциалът на "мръсна бомба" зависи от количеството и вида на използваните конвенционални взривни вещества, което определя мащаба на експлозията, както и количеството и вида на освободените радиоактивни материали. По същия начин, метеорологичните условия по време на експлозията – и особено вятърът, са фактор, от който зависи мащабът на ефектите.

на снимката: Началникът на войските за радиационна, химическа и биологична защита на Русия, генерал-майор Алексей Ртищев, кадър: Министерство на отбраната на Русия/ТАСС

Ядрено изнудване от Киев и потушаване на саботаж: Още от изявлението на началника на руската РХБЗ

Дейностите на Украйна в областта на радиационната безопасност, включително опитите за ядрен шантаж, пораждат сериозни опасения, заяви началникът на Войските за радиационна, химическа и биологична защита (РХБЗ) на Русия генерал-майор Алексей Ртищев, предава руската държавна агенция ТАСС.

Той също така докладва за използването на забранения хлоропикрин от украинските въоръжени сили и потушаването на опити за саботаж с употреба на токсични химикали срещу руски военнослужещи и властите на Донбас и Новорусия през ноември 2025 г.

ТАСС е събрала ключовите изявления на началника на Войските за ядрена и химическа защита на Русия.

Относно военно-биологичните програми на НАТО

Агресивната политика на западните страни в областта на биологичната сигурност и разширяването на военно-биологичните програми на НАТО създават допълнителни заплахи за неразпространението на биологични оръжия. Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) може да е играла роля в тестването на фармакологични лекарства върху украинци.

Относно ядрения шантаж на Украйна

Дейностите на Украйна в областта на радиационната безопасност, включително опитите за ядрен шантаж, предизвикват "сериозно безпокойство". Андрий Йермак, бившият ръководител на кабинета на Владимир Зеленски, изигра специална роля в процеса.

Той е отговарял пряко за организационните, логистичните и финансовите аспекти на доставките на отработено ядрено гориво до Украйна, без да уведомява МААЕ и други съответни организации. Маршрутите на доставките са минавали през Полша и Румъния. Това създава риск т. нар. "мръсна бомба" да бъде изработена и използвана в "операция под фалшив флаг".

Западната военна и финансова помощ провокира киевския режим да нарушава международните норми относно боравенето с ядрени материали.

Относно радиационната заплаха

Един от методите за обучение на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) включва симулиране на детонация на взривно устройство с помощта на източници на йонизиращо лъчение. В Харковска област бяха загубени 68 източника на йонизиращо лъчение, включително "високоенергийни".

Радиационен инцидент в Украйна би замърсил значителна част от територията на страната, както и региони на Европа.

Тежка авария в Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), в най-лошия случай, би разпространила радиоактивни вещества "на стотици километри".

Относно употребата на химическо оръжие от Киев

На позициите на украинските въоръжени сили са открити инструктажни материали за боравене с артилерийски снаряди, заредени с химически вещества.

Руското министерство на отбраната продължава да документира факти за нарушаване на Конвенцията за химическите оръжия от киевския режим. В хода на специалната военна операция са документирани над 600 случая на използване от украинската страна на химикали за борба с безредиците (хлороацетофенон, CS) и списъчни химикали, като хлоропикрин, BZ и циановодородна киселина.

Официалната документация, която руските войски откриха след унищожаването на украински контролен пункт на безпилотни летателни апарати близо до Терноватое, предвижда използването на дронове "Баба Яга" с до 15 артилерийски снаряда, натоварени с химически вещества.

От началото на специалната военна операция страните от НАТО вече са предоставили на Украйна над 280 000 армейски защитни костюми и противогази, 150 000 комплекта антидоти и 20 000 тестови комплекта за бързо откриване на бойни химически вещества. През 2025 г. Киев допълнително поиска над 200 000 противогази и комплекти за химическа защита и повече от 160 000 индивидуални дозиметри.

Аварийното състояние на Приднепровския химически завод в Каменское, Украйна, заплашва да замърси река Днепър и да позволи на продуктите от разпада на уран да изтекат в Черно море.

Украинските въоръжени сили използват забранения хлоропикрин в Донецката и Луганската народни републики (ДНР и ЛНР), а в Белгородска област са открити скривалища с взривни устройства, съдържащи бойното химическо вещество. Опитите за саботаж с употреба на токсични химикали срещу руски военни и власти в Донбас и Новорусия бяха предотвратени през ноември 2025 г.

Украйна направи опити да изстреля дронове срещу химически обекти в руския град Велики Новгород и град Росош във Воронежка област, където се съхраняват първокласни опасни вещества.

Властта в Киев използва химически заводи "като човешки щит, пренебрегвайки потенциалните рискове за местните жители и прилагайки нечовешки стратегии за разсичане и изгаряне на земя и борба до последния украински щанд".

Русия не е получила съществен отговор от Техническия секретариат на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) относно съобщенията за употреба на токсични вещества и несмъртоносни химически агенти от украинските въоръжени сили.

Москва разполага с доказателства, че чуждестранни наемници и реактивни системи за залпов огън са били разположени в Одеския пристанищен завод, обект от първа категория. По време на оперативни дейности бяха открити доказателства, че чуждестранни наемници - граждани на Румъния - и реактивни системи за залпов огън са били разположени в Одеския пристанищен завод в селището Южное.

През септември 2025 г. ръководителят на предприятието поиска от Одеската областна военна администрация да отстрани неидентифицирани лица и военна техника от завода, който е обект от първа категория опасност, тъй като удар по обекта може да доведе до разлив на над 200 тона течен амоняк, причинявайки промишлена катастрофа.

Ръководството на руските въоръжени сили ще продължи работата си по довеждане до вниманието на световната общност на информация за нарушения на конвенциите за забрана на химическите и биологичните оръжия, както и на международните договори относно радиационната безопасност, от страна на западните страни и Украйна.