Украйна обмисля изтегляне на войските срещу реципрочен жест на Русия

Още по темата: Британски парашутисти в Украйна: какво означават операциите за регионалната сигурност 12.12.2025 08:27

Според американския план, Русия няма да бъде задължена да повтори изтеглянето

Украйна може да изтегли войските си от източните си региони в Донбас съгласно мирно споразумение, което се разглежда преди преговорите с американски представители.

Компромисът би довел до изтегляне на въоръжените сили на Киев от Донецк и Луганск, за да се формира демилитаризирана зона, стига Русия да се съгласи на „реципрочно“ отстъпление, пише The Telegraph.

Волдимир Зеленски заяви в четвъртък, че Доналд Тръмп настоява за създаването на „свободна икономическа зона“ между украинските и руските сили в богатата на минерали Донецка провинция.

„Те виждат как украинските сили напускат територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не влизат в тази територия, която те вече наричат ​​„свободна икономическа зона“, каза украинският президент пред репортери в Киев.

Според американския план, Русия няма да бъде задължена да повтори изтеглянето или да напусне южните региони Херсон и Запорожие, добави Зеленски.

Украинският президент твърди, че няма правомощията да отстъпи територия на Русия и нито би действал против волята на своя народ да го направи.

Но той е инструктирал преговарящите си да работят конструктивно с предложенията на САЩ, вместо да ги отхвърлят безразсъдно.

Последният компромис вероятно ще бъде повдигнат на разговори между украински, европейски и американски представители в Париж в събота, включително относно спорните териториални отстъпки, предложени от Тръмп.

„Става дума главно за въпроса какви териториални отстъпки е готова да направи Украйна... въпрос, на който само украинският президент и украинският народ могат да отговорят“, каза Фридрих Мерц, германският канцлер, на пресконференция в Берлин в четвъртък.

Мерц проведе разговори с американския си колега сър Киър Стармър и Еманюел Макрон по-рано тази седмица относно важността от намирането на „справедлив и траен“ край на войната в Украйна.

Телефонният разговор дойде, след като европейски и украински представители завършиха изготвянето на поредица от контрапредложения на настоящата американска стратегия за прекратяване на огъня.

По-ранен план от 28 точки, изготвен от пратеника на Тръмп, заедно с висш руски служител, предлагаше демилитаризирана зона, която да бъде „международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация“.

Зеленски отхвърли предложението,

предупреждавайки, че то ще предаде силно защитения „крепостен пояс“ на Украйна на Русия и ще послужи като трамплин за всяко бъдещо нахлуване.

Съгласно контрапредложението, което се разглежда в Киев, Украйна и Русия биха се споразумели за „реципрочно“ изтегляне от маркирана демилитаризирана зона, която може да остане международно призната като украинска територия.

Границите на буферната зона все още не са определени и ще бъдат договорени едва след директни разговори между Зеленски и Тръмп. Всякакви разговори за размера на демилитаризираната зона вероятно биха били труден въпрос, като се има предвид, че 25-те процента от Донецк, все още под украински контрол, се състоят от стратегически важни градове. Районите, държани от Русия, са предимно полета, по-малки градове и села.

Украйна също така настоява за „паралелни“ дискусии относно територията и гаранциите за сигурност на САЩ, за да се предотврати евентуална бъдеща руска инвазия.

Сергей Лавров, руският външен министър, заяви в четвъртък, че скорошните разговори между Владимир Путин и Уитков са „елиминирали погрешните схващания и недоразумения“, но предупреди, че гаранциите за сигурност „не могат да се ограничават само до Украйна“.