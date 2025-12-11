Зеленски заяви, че украинците трябва да решат за Донбас на избори или референдум

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всякакъв компромис между Украйна и Русия по въпроса за контрола на източните украински територии ще трябва да бъде "справедлив" и да бъде одобрен от народа на Украйна - чрез избори или референдум.

"Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали това ще стане чрез избори или референдум, но трябва да има позиция, която да идва от украинския народ", каза Зеленски пред журналисти, цитиран от РБК-Украйна.

Президентът обясни, че американската страна предлага създаването на така наречената „свободна икономическа“ или, както казват руснаците, „демилитаризирана“ зона, в част от Донецка област. Според този план украинските войски трябва да се изтеглят от част от територията, а руските войски не трябва да навлизат в нея.

Според него „има проблем“ в това как американската страна вижда решението на проблема с Донбас, а именно: кой контролира тази зона, какъв ще бъде механизмът за наблюдение, дали Руската федерация изтегля войските си на огледален принцип и как да се предотврати евентуално проникване на руски военни под прикритието на „цивилни“.

„Те виждат как украинските войски се изтеглят от Донецка област и компромисът изглежда е руските войски да не влизат на тази територия. Те не знаят кой ще управлява тази територия, която вече наричат ​​„свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“, каза Зеленски.

Според Зеленски, той е казал на американците, че предложенията, които са изразили, „определено не са в интерес на Украйна“, но е признал необходимостта от продължаване на разговора и търсене на отговори на всички въпроси, за да „всичко да бъде по-адекватно“.