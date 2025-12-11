Нов корупционен скандал гръмна в Украйна: Броня за танкове на тройна цена

Украинските антикорупционни агенции разкриха предполагаема схема за злоупотреба, при която са били откраднати милиони евро, предназначени за закупуване на броня за танкове.

Разкритията идват след поредица от корупционни скандали, които вече поставиха в неудобно положение украинския президент Володимир Зеленски, като критиците поставят под въпрос дали средствата, които Киев получава от западните съюзници, за да се противопостави на руската инвазия, се отклоняват от корумпирани служители.

Присвояване на 2 милиона евро

Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) заяви в четвъртък, че заедно с другата основна антикорупционна агенция на Украйна, Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), е открило, че 102 милиона украински гривни (над 2 милиона евро) са били откраднати през месеците след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Според украинската информационна агенция Укринформ, парите са били отпуснати за закупуване на специална броня за военни машини. НАБУ заяви, че разследването им, съвместно със Службата за сигурност на Украйна (СБУ), е подкрепено от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и че са идентифицирани трима заподозрени.

Организаторът на схемата, съобщи агенцията, вече е задържан от властите и е разследван и по други случаи. Агенцията докладва: "През април 2022 г., по време на активната фаза на руската офанзива, [украинското] Министерство на отбраната подписа договор с държавно предприятие за спешно закупуване на динамична защита за танкове. Тогавашният генерален директор на предприятието, с намерението да присвои средства, предназначени за отбрана, е замесил търговския директор [на предприятието] и директора на частна компания. Те са сключили споразумение, по силата на което държавното предприятие е закупило компоненти за динамична защита на цена почти три пъти по-висока от реалната цена", добавя агенцията.

НАБУ заяви, че директорът на частната компания, замесена в заговора, се е опитал да скрие престъплението, като е прехвърлял продукти чрез фиктивни компании и е прал пари. В собствено изявление СБУ заяви, че този заговор е причинил "особено големи" загуби за държавния бюджет и че служители на реда са претърсили домовете и работните места на заподозрените, като са открили документи и компютри, използвани за незаконни дейности.

Напастта на корупцията

Украйна предприе значителни стъпки за справяне с твърденията за ендемична корупция на фона на продължаващата война с Русия и стремежите на Киев да се присъедини към ЕС, като Брюксел продължава да оказва натиск върху Киев да подобри корупционните си показатели като част от дългосрочните си усилия за присъединяване към блока, припомня румънският телевизионен канал Digi24.

Спорното законодателство, ограничаващо правомощията на НАБУ и САП, прието от президента Зеленски през юли, предизвика тревога в цяла Европа и доведе до вътрешни протести, докато Зеленски бързо не промени курса си и не възстанови независимостта на институциите. Миналия месец двата антикорупционни органа разкриха корупционен скандал за 100 милиона долара в украинската държавна ядрена компания "Енергоатом", което доведе до ареста на няколко служители и засилено наблюдение на вътрешния кръг на Зеленски.